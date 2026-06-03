Ташкент собирает экспертов со всего мира на второй Термезский диалог

4–6 июня в Ташкенте пройдет второе заседание Термезского диалога по взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией на тему "Мир, связность, устойчивость: формируя основу общего процветания", сообщили в посольстве Узбекистана в Кыргызстане.

Термезский диалог учрежден в 2025 году в качестве постоянно действующей международной платформы и призван содействовать практическому продвижению инициативы Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по укреплению взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией. Данная инициатива получила широкую международную поддержку и была закреплена специальной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 11 июля 2022 года.

Документ, инициированный Узбекистаном и поддержанный более чем 40 государствами, подтвердил, что продвигаемая Ташкентом повестка имеет значение не только для двух регионов, но и для более широкой международной системы сотрудничества. По сути, Термезский диалог является логическим продолжением этого процесса. Данный формат, запущенный в мае 2025 года, сформировался как постоянно действующая платформа, направленная на создание устойчивой, системной и ориентированной на результат среды взаимодействия между Центральной и Южной Азией. Как и первое его заседание, так и нынешнее вызывает значительный интерес международного экспертного сообщества благодаря широкому составу участников, многостороннему формату и прикладному характеру обсуждений.

Организаторами нынешнего заседания выступают Институт стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Узбекистана и Министерство иностранных дел Узбекистана в партнерстве с Совещанием по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

В работе форума примут участие более 150 представителей политических, деловых и экспертных кругов, международных и региональных организаций из стран Центральной Азии, в том числе из Кыргызстана, а также из стран Южной Азии, Европы, СНГ, Южного Кавказа, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Америки. Такое обширное представительство подчеркивает инклюзивный и открытый характер Термезского диалога как широкой международной платформы для выработки совместных подходов к укреплению взаимосвязанности, доверия и устойчивого развития на евразийском пространстве.

Среди партнеров и участников диалога – Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, Миссия ООН по содействию Афганистану, а также ведущие "мозговые центры", научно-исследовательские учреждения и миротворческие структуры, включая Международный институт управления водными ресурсами, Центр прогрессивных реформ, Фонд Конрада Аденауэра, Фонд Бергхоф, PeaceNexus, Search for Common Ground, Джорджтаунский университет и другие организации.

Программа форума предусматривает проведение пленарного заседания высокого уровня на тему "Политический диалог и экономическая взаимосвязанность как основы устойчивого развития в регионе СВМДА", а также двух специальных тематических сессий, посвященных вопросам совместной адаптации к изменению климата и экологической устойчивости, а также углублению культурно-гуманитарного сотрудничества.

В рамках мероприятия запланированы экспертные и академические дискуссии, а также сайд-ивенты, посвященные вопросам региональной безопасности, расширения взаимодействия с Афганистаном, в том числе развитию диалога по линии Афганистан - Узбекистан - Пакистан, укрепления транспортно-логистической взаимосвязанности, формирования регионального доверия и общей повестки устойчивого развития. Особое внимание будет уделено вопросам региональной идентичности Центральной Азии, а также расширению молодежного сотрудничества в сфере миротворчества и устойчивого развития.

Программа форума также предусматривает проведение выездных сессий. Для участников диалога запланирован визит в Термез, где они смогут ознакомиться с современной инфраструктурой торгово-экономического и логистического взаимодействия со странами Южной Азии, включая деятельность Международного торгового центра "Айритом" и международного логистического хаба Termez Cargo Center, а также прикоснуться к богатому культурно-историческому наследию древнего города.

Третий день диалога пройдет в Самарканде, где делегаты ознакомятся с уникальным цивилизационным наследием Самаркандского Ренессанса, исторически служившего мостом между Востоком и Западом, Севером и Югом.

По итогам заседания планируется принятие Коммюнике, призванного закрепить курс на укрепление доверия, развитие конструктивного сотрудничества и продвижение устойчивой взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией.

Кстати, Кыргызстан был и остается активным участником форума. Участие в диалоге позволяет республике укреплять позиции в евразийском регионе и расширять партнерство с государствами Южной Азии.