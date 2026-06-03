Мирзиёев избавляет узбекское кино от пережитков советской цензуры

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил о начале масштабной и радикальной реформы национальной киноиндустрии. Главная цель преобразований - полностью избавить кинематограф от устаревшей советской цензуры, расширить творческую свободу, привлечь миллиардные зарубежные инвестиции и вывести узбекские картины на уровень мировых фестивалей. Громкие заявления глава государства сделал на встрече с деятелями культуры и искусства. По его словам, сфера кинопроизводства больше не может развиваться в условиях бюрократического давления.

Одним из самых знаковых решений президента станет полная ликвидация Республиканской комиссии по кинематографии, а также Национального и Художественного советов. Мирзиёев открыто признал, что эти структуры используют архаичные подходы к контролю, которые попросту "душат" творческую мысль и сдерживают отрасль. Вместо чиновников оценивать сценарии и проекты будут профессионалы. В стране создадут оплачиваемые экспертные группы по конкретным жанрам, куда войдут специалисты, рекомендованные самими творческими союзами - кинематографистами, писателями и композиторами Узбекистана.

"Для развития творческой свободы и здоровой конкуренции необходимо отказаться от неэффективных механизмов контроля и внедрить современную и прозрачную систему управления в сфере кино", - подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Президент поставил перед кинематографистами амбициозную задачу: Узбекистан должен ежегодно выпускать от 5 до 10 высококачественных фильмов, способных бороться за награды на престижных международных кинофестивалях. В рамках реформы объявлен целый комплекс беспрецедентных мер поддержки. Легендарная киностудия "Узбекфильм" превратится в центральный киноконцерн, заточенный под международное сотрудничество и совместное производство. При этом зарубежные кинокомпании, которые выберут Узбекистан в качестве съемочной площадки, полностью освобождаются от уплаты налогов.

Кроме того, с 1 сентября до 30% бюджета госзаказа будет официально уходить на рекламу и продвижение фильмов, а обязательную экспертизу закупочных договоров отменят. Финансовый стимул получат и сами авторы: отныне половина всей выручки от проката фильмов по госзаказу будет напрямую отдаваться продюсерам и творческим коллективам. Особый акцент сделан на поддержке молодежи. Так, молодые режиссеры из Бухары Сухроб Кодиров и Дилшод Усмонов, чей инклюзивный короткометражный фильм "Шаг. Юсуф - дитя солнца" завоевал Гран-при на фестивале в Каннах, получат от государства грант в размере 1 миллиарда сумов на съемки нового кино.

Реформа системы управления назрела давно, ей предшествовали затяжные споры внутри киносообщества о непрозрачности выдачи прокатных удостоверений и скрытой цензуре. Эксперты сходятся во мнении, что если объявленные Мирзиёевым послабления будут реализованы в полной мере, это даст мощный толчок независимому кинопроизводству и превратит Узбекистан в крупнейший кинематографический хаб Центральной Азии.