Художник Санжар Нурдамир представил зрителям свой взгляд на современность

В Бишкеке состоялось открытие персональной выставки молодого кыргызстанского художника Санжара Нурдамира под названием "Наши дни". Экспозиция разместилась в частной галерее и объединила более 30 работ автора, отражающих его взгляд на современность, общество и человека.

Открытие выставки собрало представителей художественного сообщества, друзей, коллег и ценителей искусства. Поддержать молодого автора пришли как известные мэтры изобразительного искусства Кыргызстана Асаналы Бейшенов, Жылдызбек Молдахматов, Ормоналы Идрисов и Жумагул Ташиев, так и представители нового поколения художников.

Особым гостем выставки стала мама художника Гульнара Ногойбаева, которая на протяжении многих лет поддерживает сына в его творчестве и неизменно верит в его талант.

Стоит отметить, что Санжар Нурдамир является сыном народного художника Кыргызстана Нурдамира Конгурбаева. Однако, как отмечали выступавшие на открытии, молодой автор уверенно формирует собственный художественный почерк и стремится говорить со зрителем на актуальные темы современности через язык искусства.

Во время церемонии открытия прозвучало немало теплых слов в адрес художника. Коллеги и признанные мастера отметили его творческий потенциал, трудолюбие, смелость в поиске новых художественных решений и способность передавать свои мысли через живописные образы. Наряду с поздравлениями они поделились профессиональными советами и наставлениями, пожелав молодому художнику не останавливаться на достигнутом, постоянно развиваться и сохранять верность собственному видению.

Выступающие подчеркивали, что для любого художника особенно важно не бояться экспериментов, много работать над собой и продолжать искать свой уникальный стиль. По их словам, именно такие выставки помогают молодым авторам заявить о себе, получить обратную связь от профессионального сообщества и найти своего зрителя.

По словам учредителя и хозяйки галереи Жибек Абдыкерим, каждая выставка начинается с тщательной подготовки. Команда галереи знакомится с художником, изучает его творчество, идеи и концепцию, после чего приступает к формированию единой экспозиции.

- Мы отбираем работы, знакомимся с автором и его концепцией, обсуждаем идеи, где-то советуем что-то дополнить, чтобы выставка воспринималась как единое целое. Для нас важно, чтобы зритель, переступая порог выставочного зала, сразу погружался в художественный мир автора, чувствовал атмосферу его работ и постепенно раскрывал для себя замысел выставки, - рассказала она.

По ее словам, над созданием экспозиции работает арт-консультант галереи, заслуженный художник Кыргызской Республики Жылдызбек Молдокматов. Именно он принимает окончательное решение относительно участия художников в выставочных проектах и занимается построением выставочного пространства.

- Очень важно, чтобы работы не спорили между собой, а поддерживали друг друга. Значение имеет всё: композиция, цветовое решение, расположение произведений. Иногда на создание экспозиции уходит неделя и даже больше. Это целое искусство, требующее большого опыта и знаний, - отметила Жибек Абдыкерим.

Она призналась, что сам процесс подготовки выставки ей порой нравится даже больше, чем последующая работа экспозиции.

- В этот период картины постоянно перемещаются, ищется их идеальное место. Создается история, которую зритель потом будет читать через произведения искусства. Когда всё уже развешано, выставка становится статичной, а этап поиска и создания пространства всегда очень живой и интересный, - сказала она.

Несмотря на относительно небольшие размеры галереи, здесь регулярно проходят выставки разных форматов. По словам Жибек Абдыкерим, пространство позволяет по-разному раскрывать творчество авторов. Так, если сейчас представлено более 30 работ Санжара Нурдамира, то на одной из предыдущих выставок было размещено более ста произведений.

Галерея позиционирует себя как камерное пространство для вдумчивого знакомства с искусством.

- Иногда к нам приходит всего один посетитель. Но это тоже ценно. Человек может спокойно провести время в залах, посмотреть работы с разных ракурсов, побыть наедине со своими мыслями, почувствовать настроение автора. Искусство должно давать возможность остановиться и услышать самого себя, - считает собеседница.

Жибек Абдыкерим также рассказала о сложностях, с которыми сталкиваются частные галереи и художники. По ее словам, организация выставок требует значительных финансовых вложений.

- Холсты, краски, оформление экспозиции, освещение, печать материалов всё это стоит больших денег. Сегодня галерея существует за счет собственных средств нашей семьи. Мы оплачиваем коммунальные расходы, рекламу, афиши и продвижение в социальных сетях. Пока это скорее социальный проект, чем коммерческое предприятие, - отметила она.

Вместе с тем галерея ставит перед собой задачу популяризировать современное кыргызстанское искусство как внутри страны, так и за ее пределами.

- Мы хотим, чтобы через нашу площадку с работами кыргызстанских художников знакомились не только местные ценители искусства, но и зрители из стран Центральной Азии и дальнего зарубежья. У нас очень много талантливых авторов с интересным и самобытным художественным языком, - подчеркнула Жибек Абдыкерим.

Говоря о развитии культуры, она отметила, что искусство не должно ограничиваться стенами музеев и галерей.

- Оно должно присутствовать в городской среде, в общественных пространствах, в повседневной жизни людей. Чем больше человек видит качественное искусство вокруг себя, тем лучше формируется его вкус и восприятие прекрасного, - считает она.

По мнению Жибек Абдыкерим, современное кыргызстанское искусство значительно шире привычных представлений об этнических мотивах.

- Очень часто современное искусство Кыргызстана ассоциируют только с изображениями гор, лошадей или национальной тематикой. Но это лишь небольшая часть того, что создают наши художники. Современное искусство гораздо глубже, разнообразнее и поднимает множество важных тем, - заключила она.

Выставка "Наши дни" уже открыта для посетителей и предоставляет возможность познакомиться с творчеством одного из представителей нового поколения кыргызстанских художников. Она продлится до 14 июня.