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В Кыргызстане предложили новый стандарт для инструкторов по лыжному туризму

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- Самуэль Деди Ирие
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Государственное агентство по физической культуре и спорту при Кабинете министров Кыргызстана вынесло на общественное обсуждение проект профессионального стандарта "Инструктор по лыжному туризму".

Новый документ призван установить единые требования к квалификации специалистов, работающих в сфере лыжного туризма, повысить качество подготовки кадров и улучшить уровень безопасности на горнолыжных курортах страны.

В проекте стандарта прописаны квалификационные требования к инструкторам разных уровней, их основные трудовые функции, обязанности, профессиональные знания и практические навыки.

Кроме того, документ предусматривает создание единой системы подготовки, аттестации и повышения квалификации специалистов. Это позволит внедрить общие критерии для оценки профессионального уровня инструкторов и упростить процесс их подготовки для работодателей.

Разработка стандарта также направлена на соответствие национальной системы подготовки кадров международным требованиям и повышение признания квалификации кыргызстанских специалистов за рубежом.

Проект открыт для обсуждения. Государственные органы, учреждения, отраслевые специалисты, работодатели и другие заинтересованные лица могут ознакомиться с документом и внести свои предложения в установленном порядке.


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URL: https://www.vb.kg/460164
Теги:
лыжный спорт, туризм, Кыргызстан
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