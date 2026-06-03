В Палате пчеловодов рассказали, почему экспорт меда стал жестче и дороже

В Палату пчеловодов Кыргызской Республики всё чаще обращаются пасечники с просьбой помочь наладить экспорт за рубеж. Многие уверены, что на внешних рынках цены значительно выше, тогда как внутри страны перекупщики закупают натуральный мед по заниженной стоимости, забирая себе всю основную прибыль. В связи с этим Палата пчеловодов КР решила детально разъяснить VB.KG реальную ситуацию с производством, ценообразованием и жесткими правилами экспорта сладкого золота.

Ежегодно в Кыргызстане производится более 3 тысяч тонн меда. Львиная доля - около 80–85% продукции - продается внутри республики, и лишь 15–20% уходит за рубеж. Например, за первые восемь месяцев прошлого года страна экспортировала около 500 тонн меда в 21 государство, а всего кыргызский мед закупают более 30 стран мира. На экспорт мед уходит по цене от 5 до 8 долларов США за килограмм (примерно 500–700 сомов) в зависимости от страны-импортера. В то же время на внутреннем рынке пасечники продают мед знакомым от 350 сомов за килограмм, а на ярмарках и рынках цена доходит до 500–600 сомов.

Нынешний ценник сформировался не просто так. Два года назад из-за плохой погоды объемы сбора меда сильно упали, что подбросило оптовую цену с 280 до 500 сомов. Свою роль сыграли подорожание топлива, логистика и расходы на содержание пасек. При этом внутренний спрос ограничен - кыргызстанцы по-прежнему едят мало меда, предпочитая более дешевый сахар.

В Кыргызстане нет государственных заготовительных контор, как в советское время. Поскольку мед не входит в список стратегических продуктов первой необходимости, его закупкой занимается исключительно частный сектор - агрегаторы и посредники. Они берут у пчеловодов сырье, а затем перерабатывают, фасуют, сертифицируют и везут за границу. Это требует огромных финансовых и технологических затрат. Когда закупочная цена внутри Кыргызстана подскочила, экспортерам стало просто нерентабельно возить мед за рубеж по прежним контрактам - им приходится искать более дорогие рынки. Именно поэтому в текущем году темпы закупки меда у местных производителей снизились.

В Палате пчеловодов подчеркивают, что самостоятельный экспорт - это огромная ответственность, ведь на кону стоит репутация всей страны. Чтобы отправить за границу хотя бы одну партию, пчеловоду придется пройти длинный бюрократический и ветеринарный путь. Необходимо официально зарегистрировать пасеку в местном айыл окмоту и оформить её ветеринарно-санитарный паспорт. Также потребуется провести чипирование или идентификацию пчелосемей для гарантии прослеживаемости продукта, открыть ИП или зарегистрироваться в налоговой как экспортер, а затем привести свой цех переработки в соответствие с международными стандартами безопасности.

Кроме того, нужно подогнать качество меда под жесткие стандарты страны-покупателя, пройти проверку в аккредитованных лабораториях, официально войти в реестр экспортеров Ветеринарной службы КР, заключить международный контракт и полностью взять на себя логистику, таможню и валютный контроль. Любая ошибка или обнаружение запрещенных веществ в меде грозит экспортеру огромными штрафами, а также возвратом или уничтожением всей партии товара за его собственный счет.

"Экспорт - это важный и ответственный шаг. Если производители готовы пройти все процедуры, гарантировать качество и выполнять международные требования, Палата пчеловодов совместно с Министерством сельского хозяйства готова оказать им полную поддержку", - резюмировали в организации для VB.KG.