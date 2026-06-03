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Кыргызстанцев приглашают принять участие в поэтической акции "Декламируй"

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- Светлана Лаптева
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В субботу, 6 июня, в день рождения Александра Пушкина и День русского языка, стартует ежегодная Всероссийская акция "Декламируй". В этом году масштабное литературное движение, объединяющее тысячи любителей поэзии, выходит далеко за пределы России. Принять участие в нем приглашают и жителей Кыргызстана.

Организаторы предлагают всем желающим прочесть вслух любимые стихи классиков или современных авторов. Формат и место проведения встреч могут быть любыми - от школьных классов, музеев и библиотек до семейного круга. Особо приветствуются необычные уличные форматы: чтения в парках, скверах и на других общественных пространствах.

В Бишкеке одной из главных неофициальных площадок для любителей поэзии может стать улица Пушкина у нового цветного музыкального фонтана. Здесь горожане могут организовать открытые чтения произведений самого Пушкина, а также стихов кыргызских и зарубежных авторов. В 2026 году организаторы советуют делать упор на произведениях, отражающих общечеловеческие ценности, уважение к традициям, любовь к семье и родному дому. Проводить такие встречи можно не только 6 июня, но и в последующие дни.

Кроме того, в рамках акции предусмотрена большая конкурсная программа. Стать её участниками могут и наши мекендеши - соотечественники из Кыргызстана, которые сейчас живут, учатся или работают на территории России. Для них это отличный шанс представить свои творческие работы на крупных площадках.


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URL: https://www.vb.kg/459018
Теги:
Россия, поэт, Кыргызстан
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