В КР пострадавшим в ДТП выплатили по ОСАГО более 3,1 миллиона сомов

ОАО "Государственная страховая организация" (ГСО) продолжает своевременно осуществлять выплаты по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО). По состоянию на 2 июня 2026 года автовладельцам, пострадавшим в ДТП, выплачено в общей сложности 3 102 224,82 сома, сообщает пресс-служба ГСО.

На данный момент страховое возмещение получил 31 получатель, среди которых как физические, так и юридические лица со всей республики. Выплаты были начислены гражданам и организациям, чьи автомобили попали в дорожно-транспортные происшествия в Бишкеке, а также в Чуйской, Таласской, Нарынской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областях.

В Государственной страховой организации подчеркивают, что система ОСАГО играет ключевую роль в снижении финансовых рисков для водителей, гарантируя возмещение ущерба, причиненного третьим лицам в результате аварий.

По каждому зарегистрированному страховому случаю ГСО проводит тщательную экспертизу в строгом соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики, что позволяет осуществлять выплаты без задержек и в установленные сроки. В завершение ведомство призвало всех автовладельцев своевременно оформлять полисы ОСАГО, чтобы обеспечить надежную финансовую защиту как для себя, так и для других участников дорожного движения.