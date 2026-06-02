Бишкек примет чемпионат Кыргызстана по бодибилдингу

В Бишкеке 7 июня пройдет чемпионат Кыргызстана по бодибилдингу и фитнесу, который соберет лучших спортсменов со всех регионов страны.

Соревнования состоятся в физкультурно-оздоровительном комплексе "Газпром детям". Участники продемонстрируют свою физическую подготовку, форму и мастерство в различных дисциплинах бодибилдинга и фитнеса.

Организатором турнира выступает Федерация бодибилдинга и фитнеса Кыргызской Республики. Ожидается, что чемпионат станет одним из главных событий сезона для представителей этого вида спорта.

Помимо спортивной программы, для гостей и участников будет организована специализированная ярмарка, где представят спортивное питание, экипировку, инвентарь и другую продукцию для любителей активного образа жизни.

Турнир станет важным этапом для отечественных спортсменов в подготовке к международным соревнованиям и позволит определить сильнейших бодибилдеров страны.