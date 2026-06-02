Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 101.60 - 102.50

Нурсултан Аденов: Всемирные игры кочевников - бренд Кыргызстана

178  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Всемирные игры кочевников продолжают укреплять позиции Кыргызстана на мировой арене, становясь ключевым элементом национального туристического бренда. Об этом сообщил руководитель секретариата по подготовке VI Всемирных игр кочевников Нурсултан Аденов.

По его словам, проект играет важную роль в продвижении кыргызской культуры и развитии туристической отрасли, которая остается одним из приоритетных направлений экономики страны. Игры кочевников рассматриваются как эффективный инструмент международного маркетинга, повышающий узнаваемость республики.

Организаторы отмечают, что проведение столь масштабного мероприятия способствует росту туристического потока. Это, в свою очередь, положительно влияет на смежные отрасли: транспорт, гостиничный бизнес, сферу услуг и торговлю. Власти подчеркивают: инвестиции в проект окупаются за счет долгосрочного экономического эффекта от притока иностранных гостей.

VI Всемирные игры кочевников пройдут с 31 августа по 6 сентября. Основные события запланированы в Бишкеке и на площадках Иссык-Кульской области.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459028
Теги:
Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  