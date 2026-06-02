Нурсултан Аденов: Всемирные игры кочевников - бренд Кыргызстана

Всемирные игры кочевников продолжают укреплять позиции Кыргызстана на мировой арене, становясь ключевым элементом национального туристического бренда. Об этом сообщил руководитель секретариата по подготовке VI Всемирных игр кочевников Нурсултан Аденов.

По его словам, проект играет важную роль в продвижении кыргызской культуры и развитии туристической отрасли, которая остается одним из приоритетных направлений экономики страны. Игры кочевников рассматриваются как эффективный инструмент международного маркетинга, повышающий узнаваемость республики.

Организаторы отмечают, что проведение столь масштабного мероприятия способствует росту туристического потока. Это, в свою очередь, положительно влияет на смежные отрасли: транспорт, гостиничный бизнес, сферу услуг и торговлю. Власти подчеркивают: инвестиции в проект окупаются за счет долгосрочного экономического эффекта от притока иностранных гостей.

VI Всемирные игры кочевников пройдут с 31 августа по 6 сентября. Основные события запланированы в Бишкеке и на площадках Иссык-Кульской области.