Камила Талиева: Ключевое слово в названии организации – "сотрудничество"

Саммит ШОС в Бишкеке, несомненно, станет крупным политико-дипломатическим форумом и войдет в историю как важный шаг на пути дальнейшей эволюции организации. Депутат Жогорку Кенеша Камила Талиева в интервью VB.KG оценила перспективы такого сценария.

Какие принципы позволяют ШОС гармонично развиваться во всех сферах – политической, экономической, культурно-гуманитарной и других?

- Главным фундаментом гармоничного развития ШОС во всех сферах является "шанхайский дух", принципы которого официально закреплены в Хартии организации. В ШОС нет деления на "ведущих" и "ведомых". Все государства, независимо от размера экономики или численности населения, обладают равными правами. Ни одно решение не может быть принято, если с ним не согласен хотя бы один участник. Это полностью исключает диктат одних стран над другими.

Организация признает право каждого государства на выбор собственного пути политического и социально-экономического развития. ШОС не является военным союзом или закрытым блоком, направленным против третьих государств, что делает ее предсказуемым политическим партнером. Экономическое сотрудничество строится на коммерческом и инфраструктурном интересе всех сторон. Проекты запускаются только тогда, когда они приносят реальные дивиденды каждому участнику. ШОС ориентирована на выравнивание экономических потенциалов, содействие торговле и создание совместных технологических и логистических цепочек.

Страны ШОС активно поддерживают образовательные, научные и туристические обмены, признавая, что стабильность невозможна без духовного и культурного сближения народов. Особое место в этом процессе занимает гуманитарное сотрудничество, например Университет ШОС, благодаря которому кыргызстанские студенты получают двойные дипломы в ведущих вузах России по самым востребованным IT и инженерным специальностям. Кроме того, Бишкек и Москва активно развивают совместные научно-медицинские платформы, обмениваются технологиями в сфере здравоохранения и координируют запуск сквозных культурно-туристических маршрутов в рамках общего евразийского наследия. ШОС готова к сотрудничеству с другими международными организациями и государствами, что позволяет постоянно расширять сеть партнеров и обогащать гуманитарные связи.

Расширение придает ШОС солидность, но повышает ли оно ее эффективность?

- Сегодня это один из самых обсуждаемых вопросов среди политологов и экспертов, поскольку этот процесс дает организации мощный геополитический вес, но одновременно усложняет внутренние процессы. Расширение за счет таких крупных государств, как Индия, Пакистан, Иран и Беларусь, создает уникальный баланс возможностей и вызовов для эффективности организации.

Включение новых членов превратило ШОС из сугубо регионального центра безопасности в крупнейшее трансрегиональное объединение. Без участия Индии, Ирана или Пакистана невозможно эффективно решать вопросы глобальной безопасности, бороться с международным терроризмом и контролировать наркотрафик в масштабах всей Евразии.

Чем больше участников, тем выше экономический потенциал организации. Новые члены открывают колоссальные рынки сбыта и позволяют создавать трансграничные логистические коридоры (например, пути к портам Индийского океана), которые были бы невозможны в старом, суженном формате организации. С каждым новым расширением коллективный голос ШОС на мировой арене звучит громче.

Страны ШОС сильно отличаются по уровню экономического развития, законодательству и техническим регламентам. Различия в экономиках и законах - это не барьер, а стимул для поиска уникальных, более адаптивных форматов интеграции. В частности, ШОС создает гибкую сеть межбанковского сотрудничества и развивает целевые инвестиционные платформы. Продолжением этой интеграционной политики выступает инициатива Кыргызской Республики по учреждению Банка развития ШОС в качестве ключевого финансового механизма.

Почему коллективный Запад болезненно, скажем так, воспринимает евразийскую интеграцию?

- Динамичное развитие таких объединений, как ШОС, ЕАЭС и БРИКС, знаменует собой глубокую трансформацию современной системы международных отношений. Этот процесс объективно меняет сложившуюся конфигурацию глобального лидерства. Появление самостоятельных и экономически устойчивых центров силы на пространстве ШОС выступает системным вызовом для прежней геополитической архитектуры. Интеграция формирует ключевой полюс многополярного мира, снижая эффективность прежних механизмов одностороннего дипломатического давления. Когда ведущие государства континента координируют свои стратегические шаги на суверенной основе, это существенно ограничивает возможности внешнего регулирования региональных процессов. Важнейшим аспектом этого процесса является диверсификация глобальной финансовой системы. В результате новые торговые потоки замыкаются внутри макрорегионального контура, формируя устойчивую и независимую финансовую среду.

Евразийский континент обладает колоссальным ресурсным потенциалом, концентрируя значительную часть мировых запасов углеводородов, редкоземельных металлов и продовольствия. Развитие таких сквозных логистических коридоров, как инициатива "Один пояс - один путь" и железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан, создает прочную основу для прямой сухопутной торговли, укрепляя стратегическую автономию и экономическую самодостаточность стран региона.

В чем конкретно выражается польза для Кыргызстана от членства в ШОС?

- Прежде чем говорить о выгодах, я бы хотела подчеркнуть важный момент, Кыргызстан стоял у истоков создания организации, еще в формате "Шанхайской пятерки", формируя ее базовые принципы, которые в свое время помогли странам с совершенно разными политическими и экономическими системами найти общий язык. Организация создавалась для решения сложнейших пограничных споров после распада СССР. Философия ШОС заменила логику военной конфронтации логикой взаимного доверия. Вместо стягивания войск к границам страны договорились о демилитаризации и совместном экономическом развитии.

Кыргызстан выступает важным стабилизатором безопасности в Центральной Азии, активно инициирует крупные транспортно-логистические проекты и предлагает реальные механизмы экономического сотрудничества. Наше председательство в ШОС и проведение масштабного саммита в Бишкеке является прямым доказательством того, что Кыргызстан формирует повестку дня организации.

Мы должны эффективно использовать свое уникальное геополитическое положение в качестве ключевого связующего звена в Центральной Азии и одновременное участие в ЕАЭС и ШОС для интеграции этих масштабных платформ с китайской инициативой "Один пояс - один путь". Практическим воплощением этой роли "моста" выступает строительство стратегической железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, которая стыкует логистические сети КНР, технические регламенты и таможенное пространство ЕАЭС, а также общие экономические коридоры ШОС. Синхронизируя эти проекты, Бишкек не просто решает проблему собственной транспортной тупиковости, а превращает весь регион в сквозной, юридически согласованный и безопасный транзитный хаб, который открывает для Китая и государств Евразийского союза кратчайший сухопутный выход на рынки Ближнего Востока и Южной Европы.

Построив этот прочный фундамент, Кыргызстан конвертирует свое участие в организации в четыре конкретных национальных дивиденда. В первую очередь, конечно, безопасность границ. Через каналы Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС наши спецслужбы получают оперативные разведданные для жесткого пресечения каналов экстремизма, терроризма и киберугроз.

Площадка ШОС открывает Бишкеку прямой доступ к льготному финансированию крупных проектов в сфере энергетики, промышленности и дорожного строительства без жестких политических условий. Упрощение таможенных процедур и выработка единых сквозных тарифов внутри организации позволяют отечественному бизнесу легче выходить на колоссальные рынки стран-партнеров.

Резюмируя, хочу отметить, что сегодня ШОС успешно преодолевает этап декларативных решений. Организация переносит центр тяжести на практическую плоскость, а именно: в разработку и внедрение осязаемых проектов, которые приносят реальную пользу гражданам и бизнесу стран-участниц, будь-то новые транспортные коридоры или цифровые платформы.