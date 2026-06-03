Кому мешает китайская экономика?

Новость об очередном китайском кредите для Кыргызстана вновь вызвала волну споров в социальных сетях. Для одних это - инвестиции в развитие инфраструктуры и экономики. Для других - повод говорить о "долговой зависимости" и усилении влияния Пекина на Бишкек.

Подобные дискуссии в Кыргызстане возникают практически каждый раз, когда речь заходит о Китае. Но проблема заключается в том, что разговор о китайском присутствии слишком часто ведется либо на эмоциях, либо через призму чужих геополитических взглядов. И происходит это в момент, когда сам мир стремительно меняется.

Сегодня Китай уже невозможно воспринимать просто как "мировую фабрику". Пекин превращается в один из главных центров новой мировой архитектуры. Последние месяцы это демонстрируют особенно наглядно. Председатель Си Цзиньпин проводит переговоры как с Владимиром Путиным, так и с Дональдом Трампом.

Сам факт того, что и Москва, и Вашингтон выстраивают стратегический диалог с Пекином, показывает: Китай окончательно стал самостоятельным полюсом силы - экономической, технологической и политической.

На этом фоне неудивительно, что вокруг Китая усиливается и глобальная информационная борьба.

Одним из главных тезисов последних лет стали обвинения в адрес Китая в так называемых "избыточных производственных мощностях". Западные политики и медиа утверждают, что китайская промышленность производит слишком много товаров, а затем при помощи субсидий и демпинга вытесняет конкурентов с мировых рынков. Особенно активно подобные обвинения звучат в отношении китайских электромобилей, солнечных панелей и высокотехнологичной продукции.

Однако макроэкономические показатели говорят о более сложной картине. За первые 11 месяцев 2025 года профицит внешней торговли Китая впервые превысил 1 триллион долларов США. Именно этот показатель стал одним из главных аргументов критиков Пекина.

При этом коэффициент использования производственных мощностей китайской промышленности в 2025 году составил 74,4% - уровень, сопоставимый с показателями США и Европы. Это явно не похоже на экономику с огромным объемом "мертвых" производственных мощностей.

Если внимательно посмотреть на ситуацию, становится очевидно: речь идет не только и не столько об экономике.

На протяжении десятилетий именно западные компании переносили производство в Китай, используя дешевую рабочую силу, логистику и производственные возможности страны. Именно Китай стал основой глобальной системы поставок, благодаря которой мировые рынки получали дешевые товары, а крупнейшие международные корпорации - сверхприбыли.

Сегодня ситуация изменилась. Китай больше не ограничивается ролью производственной площадки. Он становится технологическим конкурентом Запада. Китайские компании начали доминировать в сфере зеленой энергетики, телекоммуникаций, логистики, искусственного интеллекта и производства электромобилей.

И именно в этот момент мир заговорил об "избыточных мощностях".

Более того, значительная часть китайского экспорта формируется при участии самих западных компаний. Только за первые десять месяцев 2025 года экспорт предприятий с иностранным капиталом в Китае достиг 836,8 млрд долларов США - около 27% всего китайского экспорта.

Показателен и пример китайских электромобилей. Такие компании, как BYD, продают автомобили на европейском рынке значительно дороже, чем внутри Китая, сохраняя высокую прибыльность. Это скорее говорит о технологической конкурентоспособности китайской промышленности, чем о демпинге.

При этом Китай остается одним из крупнейших потребительских рынков мира. Население страны превышает 1,4 миллиарда человек, а численность среднего класса - более 400 миллионов. За последние десять лет внутреннее потребление обеспечивало более 55% прироста ВВП страны.

По сути, обвинения в "избыточных мощностях" все чаще выглядят как продолжение глобальной торговой и технологической войны между США и Китаем.

Для Кыргызстана все это имеет куда более практическое значение, чем может показаться на первый взгляд.

Кыргызстан - не наблюдатель со стороны. Китай является одним из крупнейших экономических партнеров республики. Сегодня Кыргызстан является вторым по величине торговым партнером Китая в Центральной Азии, а на долю кыргызско-китайской торговли приходится около четверти всего товарооборота Китая со странами региона.

Реализуются масштабные инфраструктурные проекты: железная дорога Китай–Кыргызстан–Узбекистан, автомобильная дорога Барскоон–Бедель, энергетические объекты и проекты в сфере зеленой энергетики. Уже введены в эксплуатацию Бишкекский мусоросжигательный завод и фотоэлектрическая станция мощностью 100 МВт в Чуйской области.

Одновременно Кыргызстан остается тесно связанным и с Россией - экономически, гуманитарно и политически. В этих условиях Бишкек объективно оказывается внутри большой евразийской трансформации, где отношения между Россией и Китаем приобретают все более стратегический характер.

Москва и Пекин сегодня выстраивают масштабное сотрудничество:

• в энергетике,

• логистике,

• финансовой сфере,

• международной политике,

• рамках ШОС и других евразийских интеграционных проектов.

Для Центральной Азии это означает формирование новой экономической реальности.

Именно поэтому Кыргызстану все сложнее обсуждать Китай исключительно через призму страхов или лозунгов. Да, вопросы долговой нагрузки, прозрачности контрактов и защиты национальных интересов действительно важны. Любое государство обязано внимательно относиться к внешним займам и стратегическим объектам.

Но одновременно необходимо понимать и другую сторону процесса.

Для Кыргызстана Китай - это уже не "далекая сверхдержава". Это сосед с почти тысячей километров общей границы, крупнейший рынок, источник технологий, инвестиций и инфраструктурных возможностей.

И главный вопрос сегодня заключается не в том, нужен ли Кыргызстану Китай. География давно ответила на этот вопрос.

Главный вопрос в другом: сможет ли Кыргызстан выработать собственный прагматичный взгляд на отношения с Пекином - без истерики, без слепого восхищения и без чужих геополитических шаблонов.

Потому что мир входит в эпоху новой экономической архитектуры. И в этой архитектуре Центральная Азия перестает быть периферией. Она становится частью большого евразийского пространства, где пересекаются интересы Китая, России, Запада и стран региона.

В такой ситуации способность понимать Китай - уже не академическая роскошь, а вопрос стратегического мышления и национальных интересов Кыргызстана.

София Березовская