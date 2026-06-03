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"Письма Победы". Масштабный проект, собравший десятки участников

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- Виктория Гунгер
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В Кыргызстане 12 мая подвели итоги важного исторического и патриотического конкурса "Жениш каттары" ("Письма Победы"). Конкурс уже почти стал традицией. Он проходит ежегодно и собирает десятки участников. Дети со всех уголков республики рассказывают стихи-письма о войне, делятся историями своих дедов и прадедов, делают военные постановки.

Растет с каждым годом и состав жюри. В этот раз гостями мероприятия стали чиновники, ученые и депутаты ЖК. Поздравить участников и вручить призы победителям пришли депутат ЖК Табылды Муратбеков и экс-депутат, лидер партии "Коммунистов Кыргызстана" Исхак Масалиев.

В своей речи Масалиев дал высокую оценку конкурсу, как одному из немногих проектов в республики, по сохранению исторической правды и воспитанию молодежи. Он напомнил о масштабах потерь кыргызского народа в годы Великой Отечественной войны и обозначил контекст, в котором проводится подобный конкурс.

"386 тысяч кыргызстанцев ушли на фронт, более 100 тысяч не вернулись. Каждое письмо - надежда, что все-таки кончится и будет хорошо. Но не все произошло так, некоторые остались там", - сказал депутат.Отдельно Масалиев остановился на теме исторической памяти в современном контексте."Сегодня идут споры, кто-то хочет переписать историю Второй мировой войны и Великой Отечественной. Это глупо и неправильно. Договорились до того, что участие Советского Союза в разгроме фашистской Германии даже не упоминают. Но это абсолютный нонсенс. 28 миллионов граждан СССР погибли в этой войне", - подчеркнул экс-парламентарий.

Активно поддерживает проекты, подобные "Письмам Победы" и Министерство культуры КР. А министр ведомства Мирбек Мамбеталиев лично участвует в организации Дня Победы (9 мая), координируя проведение праздничных, мемориальных и благотворительных акций по всей республике. Не обошли вниманием они и этот без преувеличения масштабный проект. На этот раз в Минкульте отметили его значимость для будущих поколений кыргызстанцев.

В условиях, когда в мире идет борьба против переписывания истории, попыток умолить подвиг советских солдат в той страшной войне. Войне, где многие положили свои жизни за наше будущее, необходимо не только поощрять, но развивать и укреплять проекты подобные "Жениш каттары". Поэтому ждем с нетерпением следующего года.


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URL: https://www.vb.kg/459031
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