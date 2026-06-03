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Почему штормит цены на продукты и чего ждать кыргызстанцам к августу

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- Светлана Лаптева
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Цены на продукты в магазинах и на рынках - это то, что мы обсуждаем каждый день за семейным ужином. Почему всё дорожает, будет ли поливная вода на полях и не останемся ли мы без местных овощей и фруктов? На эти вопросы ответил представитель Минсельхоза Уран Чекирбаев на брифинге в пресс-центре Sputnik Кыргызстан.

Почему взлетели цены на яйца?

Резкое подорожание яиц в последнее время обсуждали все. В народе ходили разные слухи, но всё оказалось гораздо проще. В прошлом году яиц на рынке было слишком много, и цены на них упали до смешных 8–10 сомов за штуку. Покупатели были рады, а вот фермеры начали нести огромные убытки. В итоге многие мелкие птицефабрики просто закрылись. Продукции стало меньше, возник дефицит, и цены тут же поползли вверх. Но есть и хорошая новость: производство уже восстанавливается. Эксперты обещают, что к августу Кыргызстан полностью обеспечит себя яйцами, и цены должны прийти в норму.

Что делать, если резко подорожает другой важный продукт?

Чтобы такие ценовые скачки не заставали страну врасплох, Минсельхоз готовит специальный план для правительства. Правило будет такое: если какой-то важный продукт (например, мука, масло или сахар) вдруг дорожает на 15–20%, государство включает четкий алгоритм действий. Если на рынке не хватает своего товара, власти откроют "зеленый коридор", чтобы быстро и без бюрократии завезти продукты из стран ЕАЭС. Это поможет быстро сбивать завышенные цены.

Погода против урожая

Напрямую на наши кошельки влияет и климат. Этот год обещает быть более влажным и благоприятным, чем прошлый, но проблема нехватки воды никуда не делась. Тут работает простая математика: если в каналах мало воды, фермеры собирают меньше урожая. А чем меньше урожая на складах, тем выше цены на него на прилавках. К тому же аграриям сильно мешают частые сели и резкие перепады погоды. Воды в мире становится меньше, и к этому приходится приспосабливаться.

Спасение - в ягодах и правильном поливе

Чтобы еды в стране хватало, Минсельхоз предлагает фермерам активнее переключаться на сады и ягоды. В последние годы у нас начался настоящий бум на клубнику и малину. Наша ягода получается очень вкусной и качественной, и на ней можно отлично заработать. Но чтобы вырастить ее в условиях засухи, нужно переходить на капельное орошение. Да, протянуть такие шланги на грядках стоит денег, но зато эта система тратит воду очень экономно и дает шикарный урожай. Сегодня даже маленькие семейные огороды, где используют капельный полив, получают очень хорошую прибыль.

Фермеры есть, специалистов не хватает

Правда, на пути к успеху наши аграрии столкнулись с серьезной проблемой - в стране некому работать агрономами. Многим фермерам приходится учиться на ходу, читать интернет и набивать шишки, теряя из-за ошибок урожай. Чтобы помочь людям, Минсельхоз хочет создавать специальные кооперативы. Это такие объединения, которые будут давать мелким фермерам профессиональных советников-агрономов, помогать с хорошими семенами, транспортом и искать, кому выгодно продать товар.

У Кыргызстана есть все шансы кормить не только себя, но и продавать больше продуктов соседям - в ту же Россию и Казахстан, ведь объемы переработки у нас выросли почти в три раза. Главное, как отмечают в министерстве, фермерам нужно не просто выращивать все подряд, а заранее узнавать спрос на рынке. Тогда и крестьянский труд будет приносить реальный доход, и на наших прилавках будет порядок.


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URL: https://www.vb.kg/459032
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан, цены на продукты питания
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