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Уран Чекирбаев: Потребление сахара в Кыргызстане почти вдвое ниже нормы

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- Светлана Лаптева
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Кыргызстанцы потребляют значительно меньше сахара, чем рекомендуют специалисты. Об этом на брифинге в пресс-центре Sputnik Кыргызстан сообщил начальник отдела продовольственной безопасности Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Уран Чекирбаев.

По его словам, физиологическая норма потребления сахара для населения республики составляет около 170 тысяч тонн в год. Однако фактическое потребление находится на уровне примерно 100 тысяч тонн.

Как отметил Чекирбаев, тенденция к снижению потребления сахара наблюдается как в Кыргызстане, так и во многих других странах мира.

"На потребление влияют урбанизация населения, а также рост числа людей, ограничивающих употребление сахара по состоянию здоровья, в том числе из-за сахарного диабета. Кроме того, многие переходят на сахарозаменители или получают сахар из других продуктов, например кондитерских и мучных изделий", - пояснил он.

По данным Минсельхоза, Кыргызстан обеспечивает собственную потребность в сахаре примерно на 80 процентов. Остальной объем покрывается за счет импорта.

При этом, по словам Чекирбаева, рисков дефицита сахара на внутреннем рынке в настоящее время нет, поскольку страна сохраняет стабильные поставки как за счет собственного производства, так и благодаря торговым связям с партнерами по Евразийскому экономическому союзу.


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URL: https://www.vb.kg/459035
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан
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