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Как в России формируют новое поколение аграриев

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызстане представители аграрного сектора отмечают нехватку квалифицированных специалистов и знаний у фермеров. На этом фоне все чаще обсуждается возможность получения агрообразования за рубежом, в том числе в российских вузах. В России, в свою очередь, выстраивается системная модель подготовки кадров для агропромышленного комплекса - от школы до предприятия.

Сквозная система подготовки кадров

В России действует единая образовательная цепочка, в которой государство, учебные заведения и бизнес совместно формируют будущих специалистов для аграрной отрасли.

Основой этой системы стал национальный проект "Продовольственная безопасность". Он предполагает раннюю профориентацию школьников, обучение в профильных классах, дальнейшее поступление в аграрные колледжи и вузы, а затем - трудоустройство на предприятиях АПК.

По данным Минсельхоза РФ, к 2030 году аграрные предприятия планируется укомплектовать кадрами на 95%, а долю молодых специалистов до 35 лет довести до 15%.

Обучение со школьной скамьи

Одним из ключевых направлений подготовки кадров стали агротехклассы. В них школьники углубленно изучают биологию, агротехнологии и основы сельского хозяйства, а также проходят практику на профильных предприятиях.

В учебный процесс внедряется современное оборудование - микроскопы, лабораторные стенды, инкубаторы и другие технологические решения.

В ряде регионов России такие классы уже работают в десятках школ, включая сельские территории. Ученики отмечают, что обучение носит практический характер и позволяет увидеть реальную работу аграрной отрасли.

Новая программа "Агропрофессионалитет"

С 2026 года в России запущена программа "Агропрофессионалитет", направленная на модернизацию аграрных колледжей и вузов. Учебные заведения разрабатывают проекты развития, а лучшие получают государственные гранты на обновление материально-технической базы.

До 2028 года поддержку планируется направить в 18 аграрных вузов и колледжей, работающих в связке с предприятиями агропромышленного комплекса.

Роль вузов и бизнеса

Российские аграрные университеты активно развивают партнерство с бизнесом. Студенты проходят производственную практику на сельхозпредприятиях, а часть выпускников получает целевое трудоустройство.

Так, аграрные вузы Дальнего Востока и центральной России обновляют лаборатории и учебные корпуса, участвуют в федеральных программах развития и внедряют практико-ориентированное обучение.

Предприятия агробизнеса, в свою очередь, получают доступ к молодым специалистам и участвуют в формировании учебных программ.

Возможности для иностранных студентов

Развитие аграрного образования в России также открывает возможности для студентов из стран СНГ, включая Кыргызстан. Обучение охватывает широкий спектр направлений - от агрономии и ветеринарии до агроинженерии, переработки продукции и цифровых технологий в сельском хозяйстве.

Подобная система подготовки кадров рассматривается как один из инструментов решения кадрового дефицита в аграрной отрасли и повышения эффективности сельского хозяйства.


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URL: https://www.vb.kg/459042
Теги:
Россия, сельское хозяйство
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