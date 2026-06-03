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Юные шахматисты Азии соберутся на Иссык-Куле

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстан станет местом проведения чемпионата Центральной и Северной Азии по шахматам среди юношей и девушек. Международные соревнования пройдут со 30 июня по 9 июля в селе Корумду на берегу Иссык-Куля.

Ожидается, что турнир соберет самых перспективных шахматистов из стран региона в возрастных категориях от 8 до 20 лет. Участники разыграют медали в 3 дисциплинах: классические шахматы, рапид и блиц.

Чемпионат пройдет под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE), Азиатской шахматной федерации и Кыргызского шахматного союза, что подчеркивает высокий статус соревнований.

Игровой площадкой станет центр отдыха Солемар, который примет спортсменов, тренеров и официальных представителей команд.

Организаторы уверены, что проведение турнира станет важным шагом для популяризации шахмат среди молодежи, а также поможет укрепить спортивные связи между странами Центральной и Северной Азии.


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URL: https://www.vb.kg/459045
Теги:
Центральная Азия, шахматы, Кыргызстан
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