Юные шахматисты Азии соберутся на Иссык-Куле

Кыргызстан станет местом проведения чемпионата Центральной и Северной Азии по шахматам среди юношей и девушек. Международные соревнования пройдут со 30 июня по 9 июля в селе Корумду на берегу Иссык-Куля.

Ожидается, что турнир соберет самых перспективных шахматистов из стран региона в возрастных категориях от 8 до 20 лет. Участники разыграют медали в 3 дисциплинах: классические шахматы, рапид и блиц.

Чемпионат пройдет под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE), Азиатской шахматной федерации и Кыргызского шахматного союза, что подчеркивает высокий статус соревнований.

Игровой площадкой станет центр отдыха Солемар, который примет спортсменов, тренеров и официальных представителей команд.

Организаторы уверены, что проведение турнира станет важным шагом для популяризации шахмат среди молодежи, а также поможет укрепить спортивные связи между странами Центральной и Северной Азии.