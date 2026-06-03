Кыргызстан и ACA обсудили проведение крупного турнира по ММА

Кыргызстан в обозримом будущем может принять один из масштабных международных турниров по смешанным единоборствам (ММА). Перспективы проведения столь крупного спортивного события обсудили в Бишкеке. В конференц-зале ведомства состоялась рабочая встреча с участием заместителя директора Государственного агентства физической культуры и спорта при Кабинете Министров КР Болотбека Ашыралиева и руководства известной российской спортивной организации ACA во главе с Магомедом Бибулатовым.

Главной темой переговоров, прошедших 1 июня, стало возможное проведение официального турнира лиги ACA на территории Кыргызстана. Кроме того, стороны детально обсудили общие перспективы развития индустрии смешанных единоборств в республике, где ММА пользуется огромной популярностью среди молодежи.

Во время беседы участники встречи уделили особое внимание механизмам поддержки молодых кыргызстанских бойцов и возможностям их продвижения на международную арену. Организация совместных соревнований высокого уровня рассматривается как отличный шанс для укрепления партнерских связей и обмена профессиональным опытом в сфере спортивного менеджмента между Кыргызстаном и ACA.

Итогом встречи стало обоюдное соглашение двигаться дальше: стороны выразили высокую заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве и запуске совместных проектов, которые помогут вывести отечественные смешанные единоборства на качественно новый уровень.