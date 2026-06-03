Сборная Кыргызстана сыграет два матча против Палестины в Бишкеке

Сборная Кыргызстана проведет два товарищеских матча против национальной команды Палестины в рамках июньских дней ФИФА.

Игры состоятся 6 и 9 июня на стадионе имени Долена Омурзакова в Бишкеке. Начало матчей запланировано на 20:30, а для болельщиков с 18:30 на арене будет организована развлекательная шоу-программа.

Кыргызский футбольный союз сообщил, что часть средств, вырученных от продажи билетов, будет направлена на благотворительную инициативу в поддержку народа Палестины. Данная акция носит исключительно гуманитарный характер и направлена на проявление солидарности.

Также отмечается, что эти матчи являются важной частью подготовки сборной Кыргызстана к Кубку Азии 2027 года. Болельщиков призывают активно поддержать национальную команду на домашнем стадионе.

Билеты уже доступны для приобретения на платформе TICKET.KG.