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Сборная Кыргызстана сыграет два матча против Палестины в Бишкеке

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Кыргызстана проведет два товарищеских матча против национальной команды Палестины в рамках июньских дней ФИФА.

Игры состоятся 6 и 9 июня на стадионе имени Долена Омурзакова в Бишкеке. Начало матчей запланировано на 20:30, а для болельщиков с 18:30 на арене будет организована развлекательная шоу-программа.

Кыргызский футбольный союз сообщил, что часть средств, вырученных от продажи билетов, будет направлена на благотворительную инициативу в поддержку народа Палестины. Данная акция носит исключительно гуманитарный характер и направлена на проявление солидарности.

Также отмечается, что эти матчи являются важной частью подготовки сборной Кыргызстана к Кубку Азии 2027 года. Болельщиков призывают активно поддержать национальную команду на домашнем стадионе.

Билеты уже доступны для приобретения на платформе TICKET.KG.


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URL: https://www.vb.kg/459050
Теги:
Палестина, футбол, Кыргызстан
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