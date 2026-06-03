Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 101.60 - 102.50

В Бишкеке продавцов электросамокатов призвали поддержать новые ограничения

307  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мэрия Бишкека заявила, что может инициировать полный запрет эксплуатации средств индивидуальной мобильности (СИМ), если количество аварий с их участием продолжит расти. В связи с этим муниципалитет призвал продавцов электросамокатов поддержать инициативу по ограничению скорости таких устройств до 15 км/ч.

Как сообщили в мэрии, в настоящее время на межведомственном согласовании и общественном обсуждении находится проект постановления Кабинета Министров КР, предусматривающий снижение максимально допустимой скорости СИМ, включая электросамокаты, с 25 до 15 км/ч. Необходимость изменений объясняют ростом числа конфликтных и аварийных ситуаций с участием средств индивидуальной мобильности и необходимостью обеспечить безопасность пешеходов.

Несмотря на то, что документ еще не принят, крупнейшие операторы проката электросамокатов уже поддержали инициативу и добровольно ограничили скорость своих транспортных средств. По данным муниципалитета, речь идет в том числе о компаниях Yandex, ToGo и Sun Rent.

Вместе с тем в продаже по-прежнему остаются электросамокаты, способные развивать скорость значительно выше установленного для прокатных СИМ лимита. В связи с этим мэрия обратилась к предпринимателям с просьбой по возможности программно ограничивать скорость реализуемых устройств до 15 км/ч, информировать покупателей о действующих и планируемых требованиях, а также содействовать формированию культуры безопасного использования СИМ.

В муниципалитете подчеркнули, что безопасность на дорогах и тротуарах требует совместных усилий органов власти, бизнеса и пользователей. По мнению мэрии, ответственное отношение всех участников рынка позволит снизить риски причинения вреда жизни и здоровью граждан и сделать городскую среду безопаснее.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459051
Теги:
мэрия, транспорт, безопасность, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  