В Бишкеке продавцов электросамокатов призвали поддержать новые ограничения

Мэрия Бишкека заявила, что может инициировать полный запрет эксплуатации средств индивидуальной мобильности (СИМ), если количество аварий с их участием продолжит расти. В связи с этим муниципалитет призвал продавцов электросамокатов поддержать инициативу по ограничению скорости таких устройств до 15 км/ч.

Как сообщили в мэрии, в настоящее время на межведомственном согласовании и общественном обсуждении находится проект постановления Кабинета Министров КР, предусматривающий снижение максимально допустимой скорости СИМ, включая электросамокаты, с 25 до 15 км/ч. Необходимость изменений объясняют ростом числа конфликтных и аварийных ситуаций с участием средств индивидуальной мобильности и необходимостью обеспечить безопасность пешеходов.

Несмотря на то, что документ еще не принят, крупнейшие операторы проката электросамокатов уже поддержали инициативу и добровольно ограничили скорость своих транспортных средств. По данным муниципалитета, речь идет в том числе о компаниях Yandex, ToGo и Sun Rent.

Вместе с тем в продаже по-прежнему остаются электросамокаты, способные развивать скорость значительно выше установленного для прокатных СИМ лимита. В связи с этим мэрия обратилась к предпринимателям с просьбой по возможности программно ограничивать скорость реализуемых устройств до 15 км/ч, информировать покупателей о действующих и планируемых требованиях, а также содействовать формированию культуры безопасного использования СИМ.

В муниципалитете подчеркнули, что безопасность на дорогах и тротуарах требует совместных усилий органов власти, бизнеса и пользователей. По мнению мэрии, ответственное отношение всех участников рынка позволит снизить риски причинения вреда жизни и здоровью граждан и сделать городскую среду безопаснее.