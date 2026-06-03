Бишкекчан предупредили о перекрытиях дорог с 4 по 6 июня

В Бишкеке с 4 по 6 июня будут временно ограничивать движение транспорта на ряде улиц и магистралей в связи с проведением Совещания министров внутренних дел и общественной безопасности государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как сообщили в МВД, мероприятие пройдет на государственном уровне с участием официальных делегаций зарубежных стран.

Временные ограничения движения предусмотрены по следующим маршрутам:

от улицы Фучика до Васильевского тракта по дороге в международный аэропорт "Манас";

от проспекта Чуй до проспекта Манаса;

от проспекта Манаса до государственной резиденции "Ала-Арча";

по улице Байтик Баатыра.

В МВД призвали жителей и гостей столицы с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты передвижения с учетом возможных ограничений дорожного движения.