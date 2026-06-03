Кыргызстан выразил обеспокоенность санкционной политикой ЕС

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев на встрече с федеральным министром европейских и международных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер выразил обеспокоенность возможным негативным влиянием санкционной политики Европейского союза на торгово-экономическое и финансовое развитие Кыргызстана и стран Центральной Азии.

По данным ведомства, переговоры состоялись в Нью-Йорке и стали продолжением телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств, состоявшегося 10 апреля по инициативе австрийской стороны.

В ходе встречи министры обсудили текущее состояние и перспективы кыргызско-австрийского сотрудничества. Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем углублении политического диалога, расширении торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, а также укреплении культурно-гуманитарных связей.

Жээнбек Кулубаев подчеркнул, что Кыргызстан выступает против политизации международных экономических и коммерческих отношений и готов к открытому и конструктивному диалогу для поиска взаимовыгодных решений.

Отдельное внимание собеседники уделили вопросам устойчивого горного развития. Министры обсудили совместное продвижение этой повестки на международной арене, включая подготовку ко Второму Глобальному горному саммиту, который планируется провести в Бишкеке в октябре 2027 года.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, подтвердив приверженность развитию многостороннего сотрудничества в рамках ООН и других международных организаций.