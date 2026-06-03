В Бишкеке продолжают обновлять улицу Месароша

В Бишкеке продолжается капитальный ремонт улицы Месароша на участке от улицы Профсоюзной до улицы Фучика. В настоящее время дорожники приступили к укладке асфальтобетонного покрытия.

Как сообщили в столичном муниципалитете, работы выполняются в рамках титульного списка на 2026 год. Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 1 350 метров.

При проведении ремонта используется современная технология с применением специализированной техники - ресайклера. Такой метод позволяет повысить прочность дорожного покрытия и продлить срок его службы.

После завершения капитального ремонта на участке появится обновленная дорожная инфраструктура, которая должна повысить безопасность и комфорт участников дорожного движения.