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В Бишкеке продолжают обновлять улицу Месароша

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В Бишкеке продолжается капитальный ремонт улицы Месароша на участке от улицы Профсоюзной до улицы Фучика. В настоящее время дорожники приступили к укладке асфальтобетонного покрытия.

Как сообщили в столичном муниципалитете, работы выполняются в рамках титульного списка на 2026 год. Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 1 350 метров.

При проведении ремонта используется современная технология с применением специализированной техники - ресайклера. Такой метод позволяет повысить прочность дорожного покрытия и продлить срок его службы.

После завершения капитального ремонта на участке появится обновленная дорожная инфраструктура, которая должна повысить безопасность и комфорт участников дорожного движения.


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URL: https://www.vb.kg/459058
Теги:
Бишкек, ремонт дорог
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