Ольга Яковлева о роли конференций в развитии индустрии Permanent makeup

Индустрия перманентного макияжа сегодня стремительно развивается: появляются новые технологии, оборудование, техники и образовательные форматы. Одним из экспертов, активно участвующих в развитии профессионального сообщества, является Ольга Яковлева - международный эксперт по перманентному макияжу и реконструктивным процедурам по восстановлению дефектов кожи, спикер профессиональных конференций и автор научных статей.

31 мая 2026 года в Бишкеке прошла международная конференция InterPermanent Кыргызстан, где Ольга Яковлева стала одним из ключевых спикеров. Эксперт выступила с редкой и технически сложной темой профессионального оборудования, его применения и влияние на итоговые результаты при правильной настройке и подборе.

- Ольга, сегодня вы выступаете на международных конференциях в разных странах. Насколько важны такие мероприятия для beauty-индустрии?

- Конференции сегодня - это уже не просто встречи мастеров и профессионалов индустрии. Это полноценные образовательные площадки, где специалисты могут обмениваться опытом, обсуждать новые технологии и повышать профессиональный уровень. Beauty-индустрия развивается очень быстро, и без постоянного обучения специалисту сложно оставаться на высоком уровне.

- На InterPermanent Кыргызстан вы представили тему оборудования и его ключевые настройки для различного профессионального применения. Почему вы выбрали именно это направление?

- Потому что это одна из самых сложных и одновременно самых недооцененных тем. Многие мастера уделяют внимание техникам, пигментам, визуальной части работы, но при этом недостаточно глубоко понимают работу оборудования. А ведь именно правильная настройка аппарата напрямую влияет на качество процедуры, травматизацию кожи, заживление и итоговый результат.

- Почему, на ваш взгляд, такие темы редко поднимаются на конференциях?

- Потому что технические аспекты требуют большого практического опыта и глубокого понимания оборудования. Гораздо проще показать красивую технику или готовый результат. Но именно техническая база формирует профессионализм мастера. Сейчас индустрия постепенно приходит к тому, что специалисты хотят понимать процессы глубже, а не работать только "по шаблону".

- Можно ли сказать, что сегодня beauty-индустрия становится более технологичной?

- Безусловно. Современный мастер должен понимать не только художественную часть профессии, но и техническую. Сегодня оборудование становится более комфортным, мобильным и удобным в работе. Всё это напрямую влияет как на комфорт мастера, так и на качество процедуры для клиента. Именно поэтому образовательная часть индустрии сегодня приобретает особенно большое значение.

- Что лично для вас означает участие в международных конференциях в качестве спикера?

- Для меня это, прежде всего, возможность делиться опытом и участвовать в развитии профессионального мира. Когда ты работаешь в индустрии много лет, появляется понимание, насколько важно передавать знания дальше. Особенно приятно видеть, что аудитория интересуется сложными профессиональными темами и действительно хочет развиваться.

- Какое значение, на ваш взгляд, имеют международные конференции для Кыргызстана?

- Это очень важный этап развития внутренней профессиональной индустрии. Когда в Бишкек приезжают международные эксперты, мастера получают доступ к мировому опыту без необходимости выезжать за границу. Такие мероприятия помогают повышать уровень индустрии внутри страны и формируют более сильное, экспертное профессиональное сообщество.

- Каким вы видите будущее индустрии перманентного макияжа?

- Думаю, индустрия будет двигаться в сторону еще большей профессионализации. Будет расти уровень требований к качеству работы, безопасности процедур, знаниям оборудования и анатомии. И, конечно, большое значение продолжат играть обучение и международное профессиональное взаимодействие.