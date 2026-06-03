Ушла из жизни почетный профессор КГМА Любовь Зубехина

На 98-м году жизни скончалась почетный профессор Кыргызской государственной медицинской академии имени И.К. Ахунбаева, кандидат медицинских наук, кавалер медали "Данк", выдающийся хирург и педагог Любовь Матвеевна Зубехина.

О ее кончине сообщили представители медицинского сообщества и ученики, отметившие огромный вклад Любови Матвеевны в развитие отечественной хирургии и подготовку нескольких поколений врачей.

Любовь Зубехина родилась 20 января 1929 года в селе Ильичевка Узгенского района Ошской области. После окончания Кыргызского государственного медицинского института в 1951 году она посвятила свою жизнь практическому здравоохранению и медицинскому образованию. В 1967 году защитила кандидатскую диссертацию и более 40 лет проработала на кафедре факультетской хирургии Кыргызской государственной медицинской академии имени И.К. Ахунбаева.

Коллеги отмечают, что благодаря глубоким знаниям, богатому практическому опыту и беззаветной преданности профессии Любовь Матвеевна внесла значительный вклад в развитие хирургической службы Кыргызстана и подготовку высококвалифицированных медицинских кадров.

Она является автором более 100 научных статей, а также редактором около 20 монографий и научных трудов. Даже после завершения активной преподавательской деятельности продолжала помогать молодым преподавателям, научным сотрудникам и студентам.

За заслуги перед государством Любовь Матвеевна была награждена медалью "Данк". На момент награждения она являлась почетным профессором КГМА имени И.К. Ахунбаева.

Для многих поколений врачей Любовь Зубехина стала настоящим учителем и наставником. Ее ученики вспоминают, что она не только передавала профессиональные знания, но и воспитывала в молодых специалистах гуманизм, ответственность, честность и преданность врачебному долгу.

Медицинское сообщество Кыргызстана выразило искренние соболезнования родным и близким Любови Матвеевны. Светлая память о ней сохранится в ее научных трудах, учениках и благодарных сердцах пациентов.