Снежный барс попал в объектив фотоловушек в Чычканском ущелье

Сотрудники организации NABU Кыргызстан сняли фотоловушки, установленные в прошлом году на территории Чычканского ущелья Токтогульского района Джалал-Абадской области. На полученных снимках зафиксированы снежный барс, горные козлы, косули и кабаны.

В настоящее время специалисты проводят анализ собранных материалов. На основе полученных данных уточняются сведения о распространении диких животных в регионе, маршрутах их передвижения и численности популяций.

Фотоловушки были установлены в ноябре 2025 года в рамках совместной экспедиции сотрудников группы "Барс-2", отдела мониторинга NABU Кыргызстан и общественного объединения "Жашыл ороон".

Ранее NABU Кыргызстан также сняли фотоловушки, размещенные в государственном природном парке "Чоң-Кемин" в Чуйской области и в ущелье Сары-Гой Кара-Суйского района Ошской области. Там были зафиксированы снежный барс, рысь, волк, лисица, горный козел, марал, косуля, кабан, улар и другие представители дикой фауны. Всего на снимках было выявлено более десяти видов животных.

В рамках программы мониторинга редких видов специалисты регулярно устанавливают фотоловушки для наблюдения за дикими животными. Полученные снимки, в том числе изображения снежных барсов, используются в научных исследованиях и природоохранной деятельности.