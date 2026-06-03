РФ остается одним из крупнейших торговых партнеров и инвесторов КР

Петербургский экономический форум - не просто одна из крупнейших деловых площадок мира, а пространство, где формируются новые экономические связи, принимаются инвестиционные решения и запускаются проекты, определяющие развитие целых регионов. Кыргызстан и Россия являются стратегическими партнерами и союзниками. Наши отношения опираются не только на общую историю и тесные гуманитарные связи, но и на прочную экономическую основу. Об этом в своем выступлении в рамках сессии "Кыргызстан-Россия" заявил первый заместитель кабмина КР Данияр Амангельдиев, передает коррепондент VB.KG.

Он отметил, что Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров и инвесторов Кыргызстана.

"Если раньше основу взаимодействия составляли преимущественно торговые отношения, то сегодня мы все чаще говорим о совместных производствах, промышленной кооперации, локализации предприятий и реализации крупных инвестиционных проектов. Несмотря на непростую ситуацию в мировой экономике, наша страна на протяжении последних лет сохраняет высокие темпы роста.

Активно развиваются промышленность, строительство, сфера услуг, цифровая экономика и транспортная инфраструктура.

При этом мы прекрасно понимаем, что устойчивый экономический рост невозможен без инвестиций, современных технологий и новых производств. Именно поэтому сегодня мы делаем ставку на развитие реального сектора экономики. Прежде всего это энергетика. Вторым важным стратегическим направлением является транспорт и логистика. И это лишь малая часть проектов, реализуемых с участием Российской Федерации в Кыргызстане", - подчеркнул Амангельдиев.

Отметим, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 2026 года проходит с 3 по 6 июня в городе Санкт-Петербург.

Издание VB.KG - один из информационных партнеров ПМЭФ-2026.