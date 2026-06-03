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Элдияр Карачалов вновь возглавил строительный профсоюз Кыргызстана

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- Бакыт Басарбек
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Элдияр Карачалов избран председателем Республиканского комитета профсоюза работников строительства и промстройматериалов. Соответствующее решение приняли участники II пленума Совета профсоюза, который состоялся сегодня, 3 июня, в Бишкеке.

Стоит отметить, что Элдияр Карачалов ранее уже занимал должность председателя Республиканского комитета данного ведомства и своим переизбранием подтвердил высокое доверие со стороны коллег.

Во время пленума руководитель представил делегатам свое видение дальнейшей работы организации. В ближайшие годы комитет планирует активно развивать современные цифровые сервисы для работников отрасли, существенно расширить бесплатную юридическую и социальную помощь членам профсоюзов, а также укрепить международные связи с профильными зарубежными объединениями.


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URL: https://www.vb.kg/459065
Теги:
выборы, профсоюзы, строительство, Кыргызстан
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