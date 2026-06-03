Амангелдиев о ставке на регионы РФ, санкциях и главных акцентах повестки КР

Основным направление миграции трудящихся из Кыргызстана остается Россия. Но в КР сейчас для создаются благоприятные условия, повышается средняя заработная плата. Специалисты, которые получили определенный навык за рубежом, сейчас востребованы на родине. В этом направлении важные шаги предпринимаются, в частности, для льготного финансирования ипотеки для таких граждан. В целом в сфера обеспечения жильем – одна из приоритетных задач в республике. Об этом VB.KG сообщил первый заместителя кабмина КР Данияр Амангельдиев на полях ПМЭФ-2026.

Коснулся он и вопроса западных санкций в отношении Кыргызстана за дружбу и сотрудничество с Россией. Амангельдиев называл санкции незаконными и политизированными.

"Мы об этом говорим на всех площадках. Конечно, у Запада тоже свое обоснование есть в рамках защитных мер. Поэтому мы продолжаем диалог в этом направлении и диалог. И считаем, что он продвигается успешно. Насчет запрета деятельности компаний, которые Запад уличил в обходе антироссийских санкций, планирует ли КР поменять свою позицию? Компании, которые занимаются легальной деятельностью у нас находятся под защитой, чтобы там не думали в Великобритании или США. Мы за, чтобы они развивались и дальше. Тем более, речь о бизнесе, который складывался изначально до введения санкций и нынешних мировых событий. Как неоднократно подчеркивал наш уважаемый президент, мы придерживаемся нейтралитета в отношении ситуации между Россией и Украиной и готовы развивать торговое сотрудничество со всеми странами. Особенно, когда динамика такой торговли увеличивается ежегодно", - подчеркнул Амангельдиев.

По словам первого зампредседателя кабмина, важным событием ПМЭФ- 2026 для Кыргызстана стало открытие нашего стенда.

"Такая презентация КР на огромной площадке даст импульс новым связами и поможет найти новые контакты и усилить уже имеющиеся. На этом форуме мы планирует подписать огромный пакет новых соглашений – не менее 20 в разных сферах. Особую ставку КР делает на работу с регионами России. Нас интересует именно углубленное сотрудничество на региональном уровне. Главными же темами нашей повестки в рамках ПМЭФ -2026 станет энергетика, туристический кластер и финансовый", - подчеркнул изданию Данияр Амангельдиев.

Отметим, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 2026 года проходит с 3 по 6 июня в городе Санкт-Петербург.

Издание VB.KG - один из информационных партнеров ПМЭФ-2026.