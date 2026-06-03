Алена Аршинова: "Мы видим попытки оторвать Кыргызстан от России"

Кыргызстан остается одним из драйверов экономики Евразийского экономического союза, а отношения между Бишкеком и Москвой продолжают укрепляться, несмотря на внешнее давление. Об этом в рамках сессии "Кыргызстан-Россия" заявила председатель Совета АНО "Евразия", депутат Госдумы РФ Алена Аршинова, передает корреспондент VB.KG.

"Мы видим попытки оторвать Кыргызстан от России, санкционное и политическое давление на республику. Однако наши отношения становятся только крепче, а сотрудничество - только шире", - подчеркнула Аршинова.

Отметим, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

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