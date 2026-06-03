Отобраны сорок лучших участников шоу "Ты супер! Кыргызстан"

Команда масштабного проекта "Ты супер! Кыргызстан" завершила региональные кастинги, проехав тысячи километров по всей республике. Прослушивания талантливых ребят проходили в Караколе, Нарыне, Таласе, Баткене, Манасе, Оше и Бишкеке.

В общей сложности организаторы получили около 1500 заявок от юных исполнителей. Из этого огромного числа претендентов профессиональное жюри детально отобрало и лично прослушало более 700 детей. По итогам жесткого отбора путевку в финал получили всего 40 участников, которые и сразятся за победу в основном этапе проекта.

"Ты супер! Кыргызстан" - это уникальный вокальный конкурс для детей, которым жизненно важно быть услышанными и получить шанс заявить о себе на большой сцене.

Долгожданная премьера телевизионного шоу с участием ярких звезд российской и кыргызской эстрады состоится уже этой осенью на телеканале "Номад ТВ". Следить за главными новостями проекта, закулисьем и судьбами участников можно будет в эфире телеканала, на официальном сайте проекта, а также в социальных сетях.

Ссылки на проект:

Официальный сайт шоу "Ты супер! Кыргызстан": https://super.nomadtv.kg/

Официальный аккаунт проекта в Instagram: https://www.instagram.com/tysuperkyrgyzstan.kg.