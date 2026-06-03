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Алексей Вальков: "Кыргызстан является важным партнером ПМЭФ-2026"

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- Виктория Гунгер
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Кыргызстан является важным партнером и участником Петербургского экономического форума. Тому пример – сегодняшнее яркое открытие стенда Кыргызстана на ПМЭФ-2026. Об этом сообщил на полях мероприятия Алексей Валькой - заместитель директора Фонда "Росконгресс", директор Петербурского международного форума.

Он подчеркнул, что "Россконгресс" плодотворно работает с кыргызскими партнерами по многим направлениям.

"В прошлом году я лично присутствовал и выступал на площадке Кыргызского-Российского бизнес-форума. И могу отметить, что наше сотрудничество только растет и укрепляется", - отметил Вальков.

Отметим, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

Издание VB.KG - один из информационных партнеров ПМЭФ-2026.


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URL: https://www.vb.kg/459074
Теги:
Россия, форум, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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