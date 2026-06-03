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Задержан руководитель Бакай-Атинского лесного хозяйства

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В Таласской области выявлены коррупционные схемы в сфере лесного хозяйства. По данным ГКНБ, задержан руководитель Бакай-Атинского лесного хозяйства Лесной службы при МЧС КР гражданин К.Э.М.

В ходе работы по противодействию коррупции были установлены факты существования устойчивых коррупционных механизмов в системе лесного хозяйства региона.

По версии следствия, отдельные должностные лица, злоупотребляя служебным положением и действуя вопреки требованиям законодательства, способствовали незаконному строительству объектов рекреационного назначения без необходимых правоустанавливающих и разрешительных документов.

В рамках уголовного дела проведены следственно-оперативные мероприятия, по результатам которых руководитель Бакай-Атинского лесного хозяйства был задержан и привлечен к уголовной ответственности.

ГКНБ продолжает мероприятия по выявлению и пресечению коррупционных проявлений в государственных органах. В ведомстве подчеркнули, что независимо от занимаемой должности и статуса все лица, причастные к коррупционным преступлениям, будут привлекаться к ответственности в соответствии с законом.


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URL: https://www.vb.kg/459076
Теги:
ГКНБ, МЧС, задержание, коррупция, Таласская область
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