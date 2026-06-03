Алмамбет Шыкмаматов стал Почетным президентом Лиги профессионального бокса

Председатель Государственной налоговой службы Кыргызской Республики Алмамбет Шыкмаматов назначен Почетным президентом Лиги профессионального бокса Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Медаль Почетного президента Лиги профессионального бокса ему вручил президент лиги Шайлообек Атазов.

Данный статус присвоен за значительный вклад в государственное строительство, развитие правовой системы, укрепление институтов государственной власти, активную общественно-политическую деятельность, а также поддержку инициатив, направленных на развитие спорта, молодежи и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Решение о назначении было принято на заседании коллегии Лиги профессионального бокса Кыргызстана, состоявшемся 12 мая 2026 года.