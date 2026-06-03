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Алмамбет Шыкмаматов стал Почетным президентом Лиги профессионального бокса

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Председатель Государственной налоговой службы Кыргызской Республики Алмамбет Шыкмаматов назначен Почетным президентом Лиги профессионального бокса Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Медаль Почетного президента Лиги профессионального бокса ему вручил президент лиги Шайлообек Атазов.

Данный статус присвоен за значительный вклад в государственное строительство, развитие правовой системы, укрепление институтов государственной власти, активную общественно-политическую деятельность, а также поддержку инициатив, направленных на развитие спорта, молодежи и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Решение о назначении было принято на заседании коллегии Лиги профессионального бокса Кыргызстана, состоявшемся 12 мая 2026 года.


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URL: https://www.vb.kg/459077
Теги:
ГНС, назначение, Кыргызстан
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