Кыргызстан создает особые условия для индийского бизнеса

Министр экономики и коммерции Кыргызской Республики Бакыт Сыдыков провел двустороннюю встречу с министром тяжелой промышленности и министром сталелитейной промышленности Индии Кумарасвами Хараданахалли Девегоуда. Высокопоставленный индийский гость прибыл в Кыргызстан для участия в Совещании министров промышленности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В ходе прошедших переговоров стороны детально обсудили ключевые перспективы развития кыргызско-индийского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание министры уделили возможностям расширения взаимодействия в таких стратегических сферах, как энергетика, зеленая экономика, индустриализация и агропромышленный комплекс.

Бакыт Сыдыков обратил внимание на то, что отношения между двумя странами имеют глубокие исторические корни, уходящие еще во времена Великого Шелкового пути, и подчеркнул искреннюю заинтересованность кыргызской стороны в дальнейшем укреплении этого партнерства.

"Мы намерены и впредь расширять двустороннее сотрудничество, создавать благоприятные условия для ведения бизнеса и оказывать всестороннюю поддержку индийским инвесторам, реализующим проекты в Кыргызской Республике", - заявил глава Минэкономики КР.

В свою очередь Кумарасвами Хараданахалли Девегоуда полностью подтвердил заинтересованность Нью-Дели в планомерном развитии экономических связей с Бишкеком, отметив наличие значительного и еще не до конца раскрытого потенциала для расширения двустороннего взаимодействия.

Глава индийской делегации также напомнил, что Индия продолжает оказывать ощутимую поддержку развитию социальной инфраструктуры Кыргызстана, в рамках которой республике уже предоставлена грантовая помощь на общую сумму 253,2 миллиона сомов.

По итогам состоявшихся переговоров стороны подтвердили обоюдную готовность поддерживать регулярный рабочий диалог и расширять практическое взаимодействие, что должно придать дополнительную динамику кыргызско-индийскому экономическому партнерству.