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В Оше молодежь будут бесплатно обучать цифровым технологиям и бизнесу

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- Светлана Лаптева
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В Оше появилось ультрасовременное пространство для молодежи, аналогов которому на юге страны практически нет. В городе официально открыли новый Молодежный центр площадью более 1000 квадратных метров, ставший результатом масштабного партнерства мэрии Оша, ПРООН и Российской Федерации. Ошская молодежь получила не просто отремонтированное здание, а многофункциональный хаб для бесплатного обучения, цифрового развития и запуска собственных бизнес-стартапов.

Масштаб проекта отражают цифры. Общий объем инвестиций превысил 525 тысяч долларов. Основную часть расходов взяли на себя городские власти: мэрия Оша профинансировала строительство самого здания, выделив около 435 тысяч долларов. В свою очередь, Российская Федерация через целевой проект ПРООН направила более 132 тысяч долларов. Эти средства пошли на современную внутреннюю отделку, закупку передового оборудования, компьютерной техники и стильной мебели для коворкинга.

В торжественной церемонии открытия приняли участие мэр города Ош Жанар Акаев, генеральный консул РФ в Оше Роман Свистин и постоянный представитель ПРООН в Кыргызстане Александра Соловьева.

Главная фишка нового центра - его практическая польза для молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет. Здесь не будет скучных лекций. Пространство спроектировано как живой коворкинг и образовательная база. На его площадке запускаются востребованные курсы иностранных языков, интенсивная подготовка к ОРТ, творческие и цифровые лаборатории, а также флагманская лидерская программа "Жаш Жаратман".

Кроме того, центр станет мостом между молодым поколением и властью. Здесь будут проходить регулярные прямые дискуссии и встречи молодежи с руководством мэрии Оша, где парни и девушки смогут презентовать свои социальные инициативы напрямую градоначальнику.

Как отметили представители ПРООН, этот хаб поможет юношам и девушкам развивать предпринимательские навыки и цифровые компетенции, что в разы повысит их востребованность на рынке труда. К слову, за последние десять лет это уже двадцатый подобный центр, открытый в Кыргызстане при поддержке ПРООН, однако ошский проект стал одним из самых крупных и амбициозных в рамках реализации Национальной программы развития страны до 2030 года.


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URL: https://www.vb.kg/459090
Теги:
молодежь, Ош
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