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Сабаленко задумалась о завершении карьеры после вылета с "Ролан Гаррос"

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- Самуэль Деди Ирие
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Первая ракетка мира Арина Сабаленко призналась, что задумалась о завершении карьеры после неожиданного поражения в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.

Белорусская теннисистка уверенно начала матч против Дианы Шнайдер, выиграв первый сет со счетом 6:3 и поведя с двумя брейками во второй партии. Однако Шнайдер сумела переломить ход встречи и одержала волевую победу - 3:6, 7:5, 6:0.

После матча Сабаленко не скрывала разочарования. По словам спортсменки, эмоции после поражения были настолько сильными, что в какой-то момент ей захотелось немедленно завершить карьеру.

"Сейчас мне хочется бросить теннис", - заявила теннисистка на послематчевой пресс-конференции.

Сабаленко также отметила, что тяжело пережила упущенное преимущество и не смогла психологически восстановиться по ходу встречи. Чтобы справиться с эмоциями, она планировала провести время в специальной комнате для снятия стресса, где можно разбивать предметы.

Для Шнайдер эта победа стала одним из главных достижений в карьере и вывела россиянку в полуфинал French Open ("Ролан Гаррос"). В то же время поражение стало серьезным ударом для Сабаленко, считавшейся одной из главных претенденток на титул.


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URL: https://www.vb.kg/459096
Теги:
теннис
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