Бакетаев публично поддержал Жаныбека Кубандыкова

Арест бывшего советника президента Жаныбека Кубандыкова вызвал широкий общественный резонанс. В обществе активно обсуждаются не только предъявленные ему обвинения, но и его роль в общественно-политических процессах последних лет.

Своим мнением по этому поводу поделился и политолог Бакыт Бакетаев, который призвал рассматривать происходящее не только через призму сегодняшних событий, но и в более широком историческом контексте.

По его словам, история человечества неоднократно показывала, что периоды перемен редко проходят без конфликтов, противоречий и сопротивления.

"История человечества удивительно похожа на горную реку. Пока она течет спокойно, ее почти никто не замечает. Но стоит ей начать менять русло, как появляются споры, недовольство и сопротивление. Так было всегда. Так было во времена Сократа, которого судили собственные сограждане. Так было во времена многих реформаторов, чьи заслуги признавались лишь спустя годы", - отметил эксперт.

Бакетаев напомнил, что после событий 2020 года Кыргызстан вступил в новый этап своего развития, когда многие граждане решили не оставаться в стороне от происходящих преобразований.

"Среди этих людей были не только политики, министры или депутаты. Были и простые граждане, которые добровольно взяли на себя часть ответственности за будущее страны. Одним из таких людей стал Жаныбек Кубандыков", - считает политолог.

По его словам, деятельность общественных представителей власти часто остается незаметной, несмотря на то что именно через них проходят многочисленные обращения граждан.

"Государственная машина, какой бы эффективной она ни была, не может одновременно услышать каждого. Президент физически не способен принять тысячи граждан. Министры ограничены своим кругом обязанностей. Но человеку всегда важно быть услышанным. В этом и заключалась миссия общественного советника, быть своеобразным мостом между государством и человеком", - заявил Бакетаев.

Эксперт также отметил, что вокруг любых реформ неизбежно возникают различные противоречия и конфликты интересов.

"Если невозможно остановить движение напрямую, всегда находятся желающие посеять недоверие между союзниками. История знает множество подобных примеров. Но она также показывает, что политические интриги живут недолго, а реальные дела остаются", - подчеркнул он.

По мнению политолога, оценку деятельности любого человека в конечном итоге дает время.

"Лев Толстой однажды заметил: "Люди как реки". В каждом человеке есть и сильные, и слабые стороны. Никто не идеален. Но ценность человека определяется не отсутствием ошибок, а тем, сколько добра он успел сделать для других", - сказал Бакетаев.

Он добавил, что сегодня общество может по-разному воспринимать фигуру бывшего советника президента, однако окончательные выводы делать преждевременно.

"История редко бывает справедливой сразу. Ей требуется время. Иногда годы. Иногда десятилетия. Со временем исчезает шум повседневности, забываются взаимные обиды, стихают политические страсти. И тогда остается главный вопрос: что человек сделал для своей страны и для своего народа?" - отметил эксперт.

Напомним, накануне ГКНБ сообщил о задержании Жаныбека Кубандыкова и еще одного человека, указанного под инициалами А.К.Т. По данным следствия, они подозреваются в причинении особо крупного ущерба иностранным инвесторам. В отношении Кубандыкова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса Кыргызской Республики ("Мошенничество").

Кроме того, Бишкекский городской Ленинский районный суд рассмотрел меру пресечения в отношении бывшего советника президента и постановил оставить Жаныбека Кубандыкова под стражей сроком на два месяца.