Медосмотр 2716 жителей Таласского района поддержала компания "Альянс Алтын"

В Таласском районе завершилась бесплатная медицинская акция "Карыларга камкордук" ("Забота о пожилых"), ориентированная на жителей старше 60 лет. Мероприятие было реализовано за счет финансирования компании "Альянс Алтын" при участии Министерства здравоохранения Кыргызской Республики и Полномочного представительства Президента Кыргызской Республики в Таласской области.

Медицинский осмотр проходил с 30 мая по 3 июня 2026 года. В этот период группа из 16 врачей, прибывших из Бишкека, проводила бесплатные консультации и обследования жителей района. В состав команды специалистов вошли кардиологи, офтальмолог, уролог, оториноларинголог (ЛОР), терапевт, ортопед и маммолог.

Прием пациентов был организован в здании Группы семейных врачей №6 в селе Манас Таласского района. В течение пяти дней медицинской помощью были охвачены жители пяти сельских администраций района. По официальным данным, в Таласском районе проживают 7795 человек старше 60 лет. Из них 2716 человек прошли бесплатный медицинский осмотр в рамках акции.

Стоит отметить, что данная инициатива была впервые реализована в марте 2026 года общественным благотворительным фондом "Узур", который при поддержке компании провел двухдневную медицинскую акцию в городе Талас. Учитывая высокий спрос на такие услуги, компания "Альянс Алтын" поддержала дальнейшее развитие проекта и совместно с партнерами способствовала расширению его масштабов.

По словам заместителя полномочного представителя Президента в Таласской области Айгуль Закировой, подобные мероприятия имеют большое значение для сохранения здоровья населения.

"Мероприятие, организованное с целью заботы о здоровье населения, успешно прошло в Таласском районе. Мы планируем продолжить эту полезную инициативу и совместно с компанией "Альянс Алтын" провести аналогичные акции и в других районах области. Выражаю искреннюю благодарность компании за поддержку таких социальных проектов", - отметила Айгуль Закирова.

Житель села Арал Чокойбек Сулайманов, посетивший акцию, также выразил благодарность организаторам.

"Три года назад мне установили стент на сердце. Сегодня я пришел на консультацию к кардиологу, который меня наблюдает. В наше время, когда практически все связано с финансовыми затратами, возможность пройти бесплатный медицинский осмотр - это большая поддержка. Здесь многие пожилые люди искренне благодарят организаторов и дают свои благословения. Мы очень признательны компании "Альянс Алтын" за создание таких условий", - сказал он.

Ортопед Талантбек Тажибаев, принимавший участие в акции, отметил, что среди обследованных пациентов часто встречались заболевания опорно-двигательного аппарата.

"Многие жители жаловались на боли в пояснице, суставах и ногах. У части пожилых людей наблюдались серьезные ограничения подвижности. Каждому пациенту были даны рекомендации, а при необходимости выданы направления на дополнительное обследование и лечение", - сообщил врач.

Акция "Карыларга камкордук" ("Забота о пожилых") стала одним из важных социальных проектов, направленных на повышение доступности качественной медицинской помощи для пожилых людей, профилактику заболеваний и их своевременное выявление. Особенно значимой она стала для жителей отдаленных сел, которые получили возможность бесплатно пройти осмотр у опытных специалистов.