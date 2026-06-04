Символ благополучия: на базовой станции О! снова поселились аисты

В Джалал-Абадской области местная базовая станция Мобильного оператора О! официально сменила статус на "семейное гнездышко". Технические специалисты компании Сузакского района делятся кадрами удивительного соседства: пара белых аистов свила масштабное гнездо на самой вершине высокотехнологичной конструкции в селе Кумуш-Азиз.

Что примечательно, для сети О! это уже добрая традиция, а не случайность. Точно такое же трогательное соседство дикой природы и цифровых технологий компания фиксировала и в прошлые годы, например, в селе Хаджир-Абад в Джалал-Абадской области. Птицы из года в год возвращаются именно на сотовые вышки, выбирая их в качестве безопасного дома для высиживания птенцов.

Мнение орнитологов и экологический маркер

Для тех, кто всё ещё с опаской относится к сотовой связи и подвержен радиофобным мифам, экологи напоминают: аисты – птицы с феноменальной интуицией и невероятно чутким восприятием окружающей среды.

Тот факт, что пернатые годами выбирают оборудование оператора О!, наглядно доказывает полную экологичность и безопасность базовых станций. Они работают в строгом соответствии с жесткими санитарными нормами, абсолютно безвредны для людей и, как мы видим, очень нравятся живой природе. Вышки связи для птиц сегодня – это прочные и недосягаемые "деревья" XXI века.

Как к этому относятся местные жители?

В селе Кюмюш-Азиз появление новых крылатых соседей вызывает настоящий восторг, ведь аист испокон веков считается сакральной птицей, приносящей в дом мир, изобилие, благополучие и добрые вести. Жители просят только об одном – не тревожить птиц.

Что делают инженеры?

Технические специалисты О! бережно относятся к пернатым гостям и сообщают, что находят специальные решения для гармоничного сосуществования, детально просчитывая технические возможности башен, рассчитанных на строгие весовые и габаритные стандарты оборудования.

Запуская современные цифровые сервисы, Мобильный оператор О! развивает инфраструктуру Кыргызстана и повышает качество жизни граждан. Сегодня это не просто связь, а жизненно важный доступ к экстренной помощи, онлайн-обучению в высокогорных регионах и эффективные решения для цифровизации бизнеса.

Связь объединяет не только людей, но и поколения, города и, как оказывается, технологии с природой!

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР и №16-0063-КР от 06.12.2016.