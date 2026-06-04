ГКНБ поймал чиновников Ветслужбы на "мясных откатах"

ГКНБ КР в ходе оперативно-следственных мероприятий ликвидировал устойчивую коррупционную схему в структуре Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. По факту злоупотребления контрольно-разрешительными функциями задержана группа высокопоставленных должностных лиц Ветеринарной службы.

Как установило следствие, чиновники организовали незаконный бизнес на выдаче разрешительных документов для импорта мясной продукции и распределении соответствующих государственных квот. За каждое такое "содействие" участники схемы получали от предпринимателей крупные денежные вознаграждения.

Развязка наступила при весьма курьезных обстоятельствах: руководство регионального ведомства попалось силовикам не при получении взятки, а при попытке отдать ее назад. С поличным при возврате части ранее полученных денег были задержаны руководитель и старший инспектор регионального управления Ветеринарной службы по городу Бишкек и Чуйской области.

В соответствии со статьей 96 Уголовно-процессуального кодекса КР оба задержанных чиновника были водворены в изолятор временного содержания (ИВС) ГКНБ.

В настоящее время спецслужбы продолжают активные следственно-оперативные мероприятия. Чекисты устанавливают весь круг лиц, задействованных в "мясной махинации", и проверяют другие возможные эпизоды преступной деятельности задержанных.