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Мировой лидер в подъемных системах Alimak вышел на площадку ШОС в Бишкеке

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- Светлана Лаптева
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Участие шведской компании Alimak Group в международной торгово-промышленной выставке Ala-Too Trade & Industry Expo 2026, проходящей в Бишкеке в рамках первой Международной промышленно-торговой выставки государств – членов ШОС, является примером выхода на региональную площадку одного из мировых лидеров в сфере оборудования для работы на высоте.

Alimak Group специализируется на производстве промышленных высотных лифтов и систем вертикального доступа, широко применяемых в горнодобывающей промышленности, строительстве, энергетике и инфраструктурных проектах. Представленные на выставке решения относятся к высокотехнологичному оборудованию, востребованному в условиях сложных промышленных и горных объектов.

Участие компании на площадке ШОС демонстрирует растущий интерес международных производителей к рынкам Центральной Азии и усиливающуюся активизацию в сфере промышленного и инфраструктурного развития региона. Для самой компании это возможность расширения присутствия и установления новых партнерств на быстро развивающейся региональной площадке.

Для стран, таких как Кыргызстан, где горная местность и развитие инфраструктуры требуют сложных инженерных решений, подобные технологии имеют практическое значение. В перспективе стране предстоит реализация множества проектов в горнодобывающей отрасли, строительстве и высотной инфраструктуре, где подобные системы вертикального транспорта могут быть востребованы.

Таким образом, участие Alimak Group в выставке отражает не только презентацию конкретных технологий, но и общий тренд усиления международного промышленного взаимодействия в рамках ШОС и интереса к развивающимся рынкам региона.


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URL: https://www.vb.kg/459122
Теги:
выставка, Бишкек, Кыргызстан, ШОС
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