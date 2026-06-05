Погода
$ 87.44 - 87.81
€ 101.60 - 102.50

Садыр Жапаров подписал указ о развитии и популяризации шахмат в Кыргызстане

101  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, направленный на развитие и популяризацию шахмат в стране на 2026–2030 годы. Инициатива призвана укрепить позиции интеллектуальных видов спорта и расширить массовое участие населения в шахматном движении.

Указ официально определяет шахматы как одно из приоритетных направлений государственной социальной политики Кыргызстана и предусматривает комплексную стратегию развития - от школьного уровня до профессионального спорта.

Согласно документу, Кабинету Министров поручено до 1 сентября 2026 года разработать Национальную программу развития шахмат. Этот документ станет ключевой дорожной картой, определяющей развитие инфраструктуры, системы подготовки игроков и проведение соревнований в стране на ближайшие пять лет.

Одним из главных направлений станет проект "Шахматы в школах". В рамках пилотной программы шахматные кружки будут открыты в 500 государственных и муниципальных школах Кыргызстана. Проект охватит учащихся 3–5 классов и направлен на развитие логического мышления, концентрации и аналитических навыков у детей.

Министерству образования и науки поручено определить список школ-участниц, разработать учебные материалы и подготовить педагогов для реализации программы.

Для финансовой и организационной поддержки инициатив будет создан Фонд развития шахмат при Кыргызском шахматном союзе. Его деятельность будет направлена на поддержку турниров, развитие детско-юношеских шахмат и помощь перспективным спортсменам.

Также указом учреждаются ежегодные награды "Лучший шахматист года" и "Лучший тренер года", которыми будут отмечаться достижения спортсменов и специалистов в развитии шахмат.

Эксперты отмечают, что данная инициатива может стать крупнейшим проектом в истории кыргызских шахмат, значительно увеличить число занимающихся этим видом спорта и повысить конкурентоспособность страны на международной арене.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459130
Теги:
шахматы, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  