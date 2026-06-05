Садыр Жапаров подписал указ о развитии и популяризации шахмат в Кыргызстане

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, направленный на развитие и популяризацию шахмат в стране на 2026–2030 годы. Инициатива призвана укрепить позиции интеллектуальных видов спорта и расширить массовое участие населения в шахматном движении.

Указ официально определяет шахматы как одно из приоритетных направлений государственной социальной политики Кыргызстана и предусматривает комплексную стратегию развития - от школьного уровня до профессионального спорта.

Согласно документу, Кабинету Министров поручено до 1 сентября 2026 года разработать Национальную программу развития шахмат. Этот документ станет ключевой дорожной картой, определяющей развитие инфраструктуры, системы подготовки игроков и проведение соревнований в стране на ближайшие пять лет.

Одним из главных направлений станет проект "Шахматы в школах". В рамках пилотной программы шахматные кружки будут открыты в 500 государственных и муниципальных школах Кыргызстана. Проект охватит учащихся 3–5 классов и направлен на развитие логического мышления, концентрации и аналитических навыков у детей.

Министерству образования и науки поручено определить список школ-участниц, разработать учебные материалы и подготовить педагогов для реализации программы.

Для финансовой и организационной поддержки инициатив будет создан Фонд развития шахмат при Кыргызском шахматном союзе. Его деятельность будет направлена на поддержку турниров, развитие детско-юношеских шахмат и помощь перспективным спортсменам.

Также указом учреждаются ежегодные награды "Лучший шахматист года" и "Лучший тренер года", которыми будут отмечаться достижения спортсменов и специалистов в развитии шахмат.

Эксперты отмечают, что данная инициатива может стать крупнейшим проектом в истории кыргызских шахмат, значительно увеличить число занимающихся этим видом спорта и повысить конкурентоспособность страны на международной арене.