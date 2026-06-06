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Кыргызстанский борец Алмаз Сманбеков перешел в немецкую Бундеслигу

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанский борец Алмаз Сманбеков продолжит карьеру в Германии, подписав контракт с клубом AC Lichtenfels для участия в Бундеслиге - клубном чемпионате страны по борьбе.

28-летний спортсмен официально заключил соглашение с клубом из города Лихтенфельс. Контракт рассчитан на предстоящий сезон и предусматривает участие Сманбекова в шести схватках, что позволит ему регулярно выступать на одном из самых конкурентных клубных турниров Европы.

Сманбеков будет бороться в весовой категории до 61 кг. Его дебют ожидаеттся 5 сентября, когда стартует очередной розыгрыш немецкой Бундеслиги. Этот турнир традиционно считается одной из сильнейших клубных лиг мира, где выступают борцы высочайшего международного уровня.

По информации клуба, приглашение кыргызстанского атлета усилит состав AC Lichtenfels в легком весе и повысит конкурентоспособность команды в сезоне. Для самого Сманбекова это станет первым опытом выступлений в европейской клубной системе на столь высоком уровне.

Эксперты отмечают, что переход борца в немецкую Бундеслигу отражает растущую востребованность спортсменов из Кыргызстана на мировой арене. В последние годы отечественные борцы всё чаще получают приглашения в зарубежные клубы, что способствует развитию национальной школы борьбы.

Выступление в Германии также рассматривается как важный этап подготовки к будущим международным стартам, где спортсмен сможет получить ценный опыт в поединках с сильнейшими соперниками.


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URL: https://www.vb.kg/459131
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