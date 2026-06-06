В Бишкеке презентовали "умный" внедорожник для защиты дикой природы

Во Всемирный день окружающей среды, который отмечается 5 июня, на международной выставке Ala-Too Trade & Industry Expo 2026 в Бишкеке представили уникальный специализированный автомобиль для охраны природы, мониторинга дикой фауны и выявления экологических правонарушений.

Создателем высокотехнологичной новинки выступила кыргызско-российская компания "АМБ Авто". Машина оснащена современным оборудованием, позволяющим вести скрытное наблюдение за редкими видами птиц и животных, не нарушая их естественную среду обитания. Одновременно с этим комплекс способен фиксировать факты браконьерства, незаконной вырубки леса и других нарушений законодательства.

Как рассказал учредитель компании Станислав Колесников, спецтранспорт создавался прежде всего для сотрудников экологических ведомств, контролирующих обширные территории в труднодоступной горной местности.

"У лесников и егерей под охраной находятся огромные площади. Обходить их пешком или верхом сложно и долго. Наша техника позволяет обнаружить человека даже в полной темноте и получить не просто силуэт, а детальное изображение. Мы надеемся, что эта машина поможет не только экологическим службам, но также пограничникам и спасателям, работающим на удаленных рубежах", - отметил он.

Спецавтомобиль полностью адаптирован к суровым горным условиям Кыргызстана. С его помощью специалисты смогут оперативно отслеживать браконьеров, контролировать состояние заповедников и вести точный учет популяции редких животных.

Интерес к новинке уже проявили представители стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В частности, эксперты из спасательных служб рекомендовали изучить возможности применения данного комплекса в системе МЧС.

Выставка Ala-Too Trade & Industry Expo 2026 проходит в столице в рамках первой Международной промышленно-торговой выставки государств - членов ШОС. Символично, что презентация состоялась именно 5 июня - в день, учрежденный ООН в 1972 году как напоминание о необходимости бережного отношения к планете и сохранения ее биоразнообразия.