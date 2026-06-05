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Более 20 российских компаний представили свои разработки на выставке ШОС

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- Светлана Лаптева
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Более 20 российских предприятий принимают участие в международной промышленной выставке Ala-Too Trade & Industry Expo 2026. Мероприятие проходит в Бишкеке в рамках IV Совещания министров промышленности государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) во время председательства Кыргызстана в организации.

Об этом в беседе с корреспондентом VB.KG рассказал Торговый представитель Российской Федерации в Кыргызской Республике Айнур Саманов.

На коллективном стенде Министерства промышленности и торговли России представлены современные решения в сфере авиации, транспортного машиностроения, промышленного оборудования, энергетики, цифровых технологий, металлургии, медицины и инфраструктурного развития.

Российскую экспозицию представляют более 20 предприятий, среди которых:

ОАК, "Вертолёты России", "Трансмашхолдинг", Группа "Синара", "ЭЛТЕЗА";

"ОДК Инжиниринг", PSM-HYDRAULICS, "ЭлМетро-Инжиниринг";

ВНИИФТРИ, НПП "КИТ", ЦНИИчермет им. И.П. Бардина, "Киберсталь";

СКБ ЛАБ, RuSIEM, GARPIX, ЦРПТ (система "Честный ЗНАК");

НПП "Исток" им. А.И. Шокина, НПО "Легион", "Композит", "Аспект Медикал", "Юнигрин Энерджи";

Ассоциация индустриальных парков России и НПП "ЭИС".

На открытой площадке выставки представлены образцы российской автомобильной и специальной техники производства КАМАЗ, Группы ГАЗ, АВТОВАЗа и УАЗа. Отдельное место занимает пожарно-спасательная техника Варгашинского завода противопожарного и специального оборудования.

По словам Айнура Саманова, участие российских компаний в выставке направлено на развитие промышленной кооперации, укрепление торгово-экономических связей и поиск новых направлений сотрудничества между предприятиями России и Кыргызстана.

Выставка Ala-Too Trade & Industry Expo 2026 продлится до 6 июня.


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URL: https://www.vb.kg/459140
Теги:
выставка, Бишкек, ШОС
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