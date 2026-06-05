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В Бишкеке три насосные станции передадут на баланс "Бишкектеплоэнерго"

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В Бишкеке в рамках децентрализации системы теплоснабжения на баланс муниципального предприятия "Бишкектеплоэнерго" передадут три насосные станции №10, "Энергетик" и "Строитель".

Как сообщили в мэрии, передача объектов направлена на совершенствование системы управления объектами теплоснабжения и повышение эффективности эксплуатации инженерной инфраструктуры столицы.

Ожидается, что централизация управления насосными станциями в структуре одного муниципального предприятия позволит повысить качество эксплуатации оборудования и обеспечить более эффективную работу системы теплоснабжения города.

Процедура передачи будет проведена в соответствии с действующими нормативными требованиями и утвержденным порядком.


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URL: https://www.vb.kg/459142
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