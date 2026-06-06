"ЭлМетро-Инжиниринг" привезла в Бишкек умные системы контроля для нефтегаза

На международной промышленной выставке Ala-Too Trade & Industry Expo 2026 в Бишкеке представлены современные технологические решения в области промышленной автоматизации, мониторинга и учета нефтепродуктов.

Одним из ключевых участников российской экспозиции стала компания "ЭлМетро-Инжиниринг", специализирующаяся на разработке и внедрении систем автоматизации технологических процессов (АСУ ТП) для предприятий нефтегазового комплекса, энергетики и промышленности.

Разработчики продемонстрировали комплексы для точного учета и мониторинга сжиженного углеводородного газа, нефти и нефтепродуктов, автоматизации АЗС, а также интеллектуальные системы управления и диспетчеризации производственных процессов. Представленные технологии позволяют в реальном времени контролировать параметры хранения и транспортировки топлива, вести строгий учет продукции и повышать безопасность эксплуатации промышленных объектов. Эти решения применимы на нефтебазах, автозаправочных и газонаполнительных станциях, а также на других объектах ТЭК.

Предприятие выполняет полный цикл работ - от обследования объекта и проектирования до монтажа, пусконаладки и последующего сервисного обслуживания. Кроме того, "ЭлМетро-Инжиниринг" разрабатывает и производит собственные системы управления и шкафы автоматики.

По словам представителей компании, накопленный опыт позволяет реализовывать проекты любой сложности как в России, так и в странах ближнего зарубежья. Участие в бишкекской выставке открывает возможность представить уникальные разработки потенциальным партнерам из Кыргызстана и других государств ШОС.

Выставка Ala-Too Trade & Industry Expo 2026 проходит в столице Кыргызстана в рамках IV Совещания министров промышленности государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.