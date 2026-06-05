Кыргызстан инициировал создание Объединенного текстильного кластера ШОС

В ходе 4-го совещания министров промышленности государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Кыргызская Республика выступила с инициативой разработки проекта Соглашения о создании Объединенного текстильного кластера государств - членов ШОС.

Представляя инициативу, заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики – министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков отметил, что легкая и текстильная промышленность традиционно является одним из ключевых драйверов экономического роста, создания рабочих мест и расширения экспортного потенциала большинства государств ШОС.

"Легкая и текстильная промышленность - это сектор с высокой социальной значимостью. Вместе с тем современные глобальные вызовы и усиливающаяся международная конкуренция требуют перехода к новым форматам взаимодействия. Сегодня пространство ШОС уже не может ограничиваться моделью простой торговли сырьем. Поставляя на внешние рынки хлопок, шерсть, шелк и другие ресурсы, а затем импортируя готовую продукцию, наши страны теряют значительную часть добавленной стоимости, которая могла бы формироваться внутри национальных экономик", - подчеркнул министр.

По его словам, перед государствами ШОС стоит стратегическая задача по переходу от разрозненных торговых операций к глубокой промышленной кооперации и формированию устойчивых производственно-технологических цепочек полного цикла - от сырьевой базы до выпуска готовой продукции под конкурентоспособными брендами стран Организации.

Именно этим целям служит инициатива Кыргызской Республики по созданию Объединенного текстильного кластера, который призван стать эффективной платформой для долгосрочного промышленного сотрудничества и интеграции производственных мощностей государств - членов ШОС.

Проект Соглашения предусматривает реализацию четырех ключевых направлений сотрудничества:

Первое направление - развитие регионального партнерства и производственной кооперации. Предлагается создать механизм взаимодействия между производственными предприятиями, научно-исследовательскими организациями и логистическими центрами через определение конкретных регионов-партнеров в странах ШОС. Такой подход позволит объединить сырьевой потенциал одних регионов с технологическими, инженерными и дизайнерскими компетенциями других, обеспечивая выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

Второе направление - устранение барьеров и расширение доступа на рынки. Документ предусматривает последовательное сокращение избыточных административных процедур, сближение подходов к сертификации продукции, взаимное признание стандартов качества и совершенствование систем маркировки. Это позволит обеспечить свободное и эффективное перемещение легально произведенной продукции по пространству ШОС.

Третье направление - технологическая модернизация и развитие логистической инфраструктуры. Кластерный подход предполагает координацию транспортно-логистических маршрутов, снижение логистических издержек и поддержку взаимных поставок современного текстильного и швейного оборудования. Реализация данных мер будет способствовать ускоренной модернизации предприятий и повышению конкурентоспособности продукции государств - членов Организации.

Четвертое направление - цифровая прослеживаемость товаров и защита внутреннего рынка. Проект Соглашения предусматривает создание механизмов внедрения совместных систем прослеживаемости продукции, направленных на противодействие контрафакту и незаконному импорту, поддержку добросовестных производителей и защиту интеллектуальной собственности предприятий отрасли.

В ходе выступления было отмечено, что создание Объединенного текстильного кластера является масштабным и комплексным процессом, затрагивающим вопросы гармонизации национальных налоговых, таможенных и технических режимов. Для успешной реализации инициативы потребуется последовательная экспертная работа и тесное взаимодействие профильных ведомств государств - членов ШОС.

Кыргызская сторона также предложила в перспективе сформировать Совместную рабочую группу по разработке реестра инвестиционных проектов, предусматривающих создание совместных прядильных, ткацких и швейных производств на пространстве Организации.

На текущем этапе Кыргызская Республика предлагает поручить Постоянно действующей рабочей группе ШОС по промышленности продолжить предметную проработку проекта Соглашения с целью подготовки сбалансированного документа, отвечающего интересам всех государств-членов.

Министр подчеркнул, что реализация данной инициативы позволит сформировать на пространстве ШОС современную, устойчивую и конкурентоспособную текстильную экосистему, способную обеспечить долгосрочный экономический рост, создание новых рабочих мест, расширение промышленной кооперации и повышение благосостояния народов государств - членов Организации.