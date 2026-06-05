В Москве наградили победителей чемпионата двух кыргызских футзальных лиг

В Москве состоялась торжественная церемония награждения участников и победителей по итогам зимне-весеннего чемпионата 2025–2026 годов "Кыргызской Футзальной лиги" и "Кыргызской Футзальной медицинской лиги". Масштабное спортивное событие собрало более трехсот гостей, среди которых были сами футболисты, организаторы и преданные болельщики.

В число почетных гостей церемонии вошли сотрудники Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации, представители Министерства труда, социального развития и миграции КР в РФ, президент Федерации футбола города Москвы А. В. Новиков, президент Федерации футбола Кыргызстана М. А. Сыдыков, представители "Баткенской футбольной лиги", а также аксакалы, активисты кыргызской диаспоры и многочисленные любители спорта.

В рамках официальной части заслуженные медали, кубки, дипломы и ценные призы получили лучшие тренеры-наставники, арбитры и игроки различных амплуа. Отдельное внимание было уделено награждению команд в возрастных категориях "30+", "45+" и "50+". Праздничную атмосферу вечера поддержали своими выступлениями известные деятели культуры Кыргызстана и города Москвы.

"Кыргызская Футзальная лига" и "Кыргызская Футзальная медицинская лига" давно вышли за рамки локального турнира, закрепив за собой статус крупных интернациональных площадок. На сегодняшний день в обеих лигах выступают команды, объединяющие игроков из Кыргызстана, Российской Федерации, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Сербии и Черногории.