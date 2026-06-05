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Путин: "Мировой бизнес уходит от ВТО в сторону других торговых объединений"

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БРИКС по динамике развития обогнал страны "семерки". И это влияет на фокус торговли, который в ближайшее время будет смещаться. Он уже смещается. Об этом на поенарном заседании в рамках ПМЭФ-2026 заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент VB.KG.

По его словам, сегодня международная торговля идет новыми путями. Все туристическими маршруты смещаются в сторону Азии, Арктики и юга. Торговля уходит с Запада и отходит от ВТО.

"Коррозию этой организации запустили те, кто ее и создавал. В ход пошли односторонние ограничения и санкции. А когда нет доверия, бизнес ищет другие решения. И это выключили ВТО. Теперь все страны могут лишиться своим активАМ, размещенным в долларах и евро. И поводы для этого могут быть разные. Но самая главная причина – недобросовестная конкуренция", - заявил Владимир Путин.

Глава РФ отметил, что доля в расчетах в нацвалютах России с партнерами в нацвалюте уже достигла 60%.

Отметим, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

Издание VB.KG - один из информационных партнеров ПМЭФ-2026.


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URL: https://www.vb.kg/459156
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